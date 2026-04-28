الطاقة السورية ومعهد التنمية العالمي يحضران لإطلاق ورشة وطنية حول مخاطر التغير المناخي

دمشق-سانا

التقى معاون وزير الطاقة السوري لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان اليوم الثلاثاء وفداً من معهد التنمية العالمي ضم كلاً من رئيس قسم السياسات في المعهد ماوريسيو فاسكيس والمدير التقني غاي جوبينز والخبير المالي والمناخي يوي تساو، ومنسقة المعهد هيام الأشقر وذلك للتحضير لإطلاق ورشة وطنية حول مخاطر التغير المناخي الأسبوع القادم.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق يهدف إلى التحضير لورشة العمل المقرر عقدها الأسبوع القادم حول تقييم مخاطر المناخ وتضمن عرضاً تعريفياً بقطاعات الوزارة وأولوياتها، ومناقشة آليات إدماج سياسات التغير المناخي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة وأهدافها المستقبلية، بما يعزز جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المناخية، ويدعم مسار التخطيط المستدام.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من مدير التخطيط والإحصاء حمزة العبيد، ومدير مكتب التعاون الدولي فراس كردوش، ورئيسة شعبة البرامج والدراسات سلمى ظاظا.

ويأتي التعاون مع معهد التنمية العالمي، في إطار تبادل الخبرات الفنية وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات تقييم المخاطر المناخية، ووضع سياسات مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز جاهزية قطاع الطاقة في سوريا لمواجهة التحديات المستقبلية.