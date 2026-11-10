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كهرباء دمشق ترفع قدرة مركز تحويل بستان الدور لمواكبة الطلب على الطاقة

photo 2026 08 02 12 20 41 كهرباء دمشق ترفع قدرة مركز تحويل بستان الدور لمواكبة الطلب على الطاقة
من أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء -دمشق-أرشيف سانا

دمشق-سانا

أنجزت ورشات شركة كهرباء دمشق أعمال نقل وزيادة استطاعة مركز تحويل بستان الدور 44، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في تلك المنطقة.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن ورشاتها قامت بزيادة استطاعة المركز من 630 إلى 1600 كيلو فولط أمبير إلى جانب مد كابلات التوتر المتوسط، ما يتيح تأمين التغذية الكهربائية للأهالي عبر شبكة التوتر المنخفض باستطاعة أكبر، ويسهم في استيعاب تزايد الأحمال وتحسين واقع الخدمة ورفع موثوقية الشبكة في المنطقة.

وكانت الورشات الفنية في الشركة نفذت في الأول من شهر تشرين الثاني الجاري أعمال صيانة وتأهيل للشبكة الكهربائية في عدة مناطق من المدينة، شملت إصلاح مخارج التوتر المتوسط (السويقة، الجويزانية، دمر الشرقية، الساحة، المهدي، الخماسية، الرقيم، الجبة، الحنبلي، والخوري) من محطاتها المختلفة.

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