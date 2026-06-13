مديرية إعلام حلب: المعلومات المتداولة حول وفاة طالبة في امتحانات ‌‏الثانوية غير دقيقة

حلب-سانا‏

أكدت مديرية إعلام حلب أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة ‌‏طالبة تدعى سارة أحمد قويدر ‏بعد قراءتها لأسئلة مادة الرياضيات في ‏امتحانات ‏الشهادة الثانوية غير دقيق.‏

وأوضحت المديرية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه بعد التقصي والتحقق، تبين ‏أن ‏الفتاة سارة البالغة من العمر 14 عاماً توفيت نتيجة مرض عضال كانت ‏تعاني ‏منه في محافظة حماة، وأن الصورة المتداولة مع الخبر تعود لفتاة ‏مصرية توفيت عام ‌‏2021 بحادث سير في مصر.‏

وجددت مديرية إعلام حلب دعوتها إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، ‌‏والاعتماد على المصادر الرسمية، تجنباً لنشر المعلومات المضللة.‏