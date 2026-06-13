مديرية إعلام حلب: المعلومات المتداولة حول وفاة طالبة في امتحانات ‌‏الثانوية غير دقيقة

حلب-سانا
أكدت مديرية إعلام حلب أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طالبة تدعى سارة أحمد قويدر بعد قراءتها لأسئلة مادة الرياضيات في امتحانات الشهادة الثانوية غير دقيق.
وأوضحت المديرية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه بعد التقصي والتحقق، تبين أن الفتاة سارة البالغة من العمر 14 عاماً توفيت نتيجة مرض عضال كانت تعاني منه في محافظة حماة، وأن الصورة المتداولة مع الخبر تعود لفتاة مصرية توفيت عام 2021 بحادث سير في مصر.
وجددت مديرية إعلام حلب دعوتها إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، تجنباً لنشر المعلومات المضللة.