جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق

IL8B5016 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق

 ريف دمشق-سانا
 
تفقد مدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر، خلال جولة ميدانية اليوم السبت، واقع المشاريع الخدمية والتعليمية في مدينة الضمير بريف دمشق.
 
واطلع عامر خلال الجولة على آلية العمل في الفرن الآلي الذي انتهت مؤخراً أعمال إعادة تأهيله، ووضعه في الخدمة لتلبية احتياجات الأهالي.

IL8B4975 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق

كما شملت الجولة زيارة مدرسة أحمد عرعش التي تشهد أعمال ترميم وتأهيل شاملة، إضافةً إلى معمل إسمنت البادية في منطقة أبو الشامات، حيث جرت متابعة سير العمل فيه.


 
وأكد عامر خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجلس المحلي ومجلس الأعيان، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، وتسريع إنجاز المشاريع التي تلبي احتياجات الأهالي.

IL8B4982 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق
IL8B5050 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق
IL8B4999 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق
IL8B5000 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق
IL8B5018 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق
IL8B5024 جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق
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