جولة تفقدية لمشاريع خدمية في مدينة الضمير بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



تفقد مدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر، خلال جولة ميدانية اليوم السبت، واقع المشاريع الخدمية والتعليمية في مدينة الضمير بريف دمشق.



واطلع عامر خلال الجولة على آلية العمل في الفرن الآلي الذي انتهت مؤخراً أعمال إعادة تأهيله، ووضعه في الخدمة لتلبية احتياجات الأهالي.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة أحمد عرعش التي تشهد أعمال ترميم وتأهيل شاملة، إضافةً إلى معمل إسمنت البادية في منطقة أبو الشامات، حيث جرت متابعة سير العمل فيه.







وأكد عامر خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجلس المحلي ومجلس الأعيان، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، وتسريع إنجاز المشاريع التي تلبي احتياجات الأهالي.