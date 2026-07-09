وزير العدل: استعادة حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعزز الثقة الدولية بمؤسساتها

معالي وزير العدل السيد مظهر الويس 3 860x573 1 وزير العدل: استعادة حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعزز الثقة الدولية بمؤسساتها

دمشق-سانا

أكد وزير العدل مظهر الويس، أن استعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تمثل إعادةً للاعتبار للدولة السورية، وتعزز الثقة بها وبمؤسساتها دولياً.

وشدد الوزير الويس، عبر منصة X، اليوم الخميس، على أن محاسبة المتورطين في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية تظل التزاماً وطنياً وقانونياً، وإنصافاً للضحايا، وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اعتمد في وقت سابق اليوم الخميس، بالتوافق مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية، بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس دعماً واسعاً لسوريا وجهودها في معالجة إرث البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد.

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