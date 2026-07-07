وزير الزراعة: العمل الإرهابي لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء ‏والتنمية

دمشق-سانا‏

أكد وزير الزراعة باسل السويدان أن العمل الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب ‏من وزارة السياحة في العاصمة دمشق لن ينال من إرادة السوريين، أو ‏يثنيهم عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية.‏

وأوضح الوزير السويدان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهود تعزيز الأمن ‏الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي ستستمر في مختلف أنحاء سوريا، مشدداً ‏على أن البناء والعمل والإنتاج تمثل الرد الحقيقي على محاولات زعزعة ‏الأمن والاستقرار.‏

وقال الوزير: إن سوريا التي واجهت عبر تاريخها تحديات جساماً وخرجت ‏منها أكثر قوة وصلابة، قادرة اليوم على تخطي كل محاولات التخريب ‏والعبث بأمنها واستقرارها، مؤكداً استمرار القطاع الزراعي في تنفيذ خططه ‏وبرامجه التنموية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية ‏المستدامة.‏

وأضاف السويدان: “ندعو الله أن يحفظ سوريا وأهلها، وأن يتغمد الشهداء ‏بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء، ويديم على البلاد نعمة الأمن ‏والاستقرار”.‏

وكان مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش أفاد لــ سانا، في وقت سابق، بأن ‏التفجيرين اللذين وقعا اليوم الثلاثاء بالقرب من وزارة السياحة في دمشق ‏أسفرا عن استشهاد شخص وإصابة 31 آخرين.‏