وزير الزراعة: العمل الإرهابي لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء ‏والتنمية

دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة باسل السويدان أن العمل الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة دمشق لن ينال من إرادة السوريين، أو يثنيهم عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح الوزير السويدان، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهود تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي ستستمر في مختلف أنحاء سوريا، مشدداً على أن البناء والعمل والإنتاج تمثل الرد الحقيقي على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.
وقال الوزير: إن سوريا التي واجهت عبر تاريخها تحديات جساماً وخرجت منها أكثر قوة وصلابة، قادرة اليوم على تخطي كل محاولات التخريب والعبث بأمنها واستقرارها، مؤكداً استمرار القطاع الزراعي في تنفيذ خططه وبرامجه التنموية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السويدان: “ندعو الله أن يحفظ سوريا وأهلها، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء، ويديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار”.
وكان مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش أفاد لــ سانا، في وقت سابق، بأن التفجيرين اللذين وقعا اليوم الثلاثاء بالقرب من وزارة السياحة في دمشق أسفرا عن استشهاد شخص وإصابة 31 آخرين.