الطاقة: شحنات إضافية من البنزين إلى دمشق وحمص والوضع يتجه للاستقرار الكامل

دمشق-سانا‏

أوضحت وزارة الطاقة أسباب الازدحام على بعض محطات الوقود في دمشق وبعض ‏المحافظات، وأكدت أنّ الوضع يتجه نحو الاستقرار الكامل مع توافر مادة البنزين، واستمرار ‏إمداداتها بالوتيرة الاعتيادية.‏

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وقالت الوزارة في بيان توضيحي اليوم السبت: إنها تتابع بالتنسيق مع الشركات ‏والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات الإجراءات الرامية إلى معالجة الازدحام الذي ‏شهدته بعض محطات الوقود، ولا سيما في مدينة دمشق وبعض المناطق، خلال الأيام ‏الماضية، وما سببه من إرباك للمواطنين.‏

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وأكدت الوزارة، أن إمدادات مادة البنزين مستمرة ‏بالوتيرة الاعتيادية، والكميات متوافرة، مبينة أن ما حدث كان نتيجة الارتفاع الكبير في ‏الطلب على المادة خلال فترة قصيرة، بالتزامن مع تأخر بعض محطات الوقود في ‏استجرار مخصصاتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الضغط الكبير على طلبات ‏التزويد، وما ترتب عليه من تأخر في عمليات التحميل ضمن مستودعات الشحن.‏

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وأشارت الوزارة إلى مواصلة الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات في إطار ‏المعالجة الفورية، تنفيذ خطة توزيع مستمرة لتعزيز تزويد المحافظات، حيث جرى اليوم ‏شحن أكثر من مليون وخمسمئة وسبعين ألف ليتر من البنزين إلى محافظتي دمشق ‏وحمص، بما يسهم في تسريع تزويد محطات الوقود وتخفيف الازدحام تدريجياً.‏

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ولفتت الوزارة إلى أن الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات تواصل عمليات ‏استلام وتفريغ الشحنات الواردة، وتزويد محطات الوقود وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، ‏بينما تتابع الوزارة تنفيذ هذه الإجراءات ميدانياً لضمان استقرار التزويد، وعودة جميع ‏محطات الوقود إلى عملها الطبيعي في أسرع وقت.‏

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وأكدت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في إنهاء الازدحام وعودة جميع ‏محطات الوقود إلى عملها الطبيعي، بما يضمن انسيابية التزويد وتقديم الخدمة للمواطنين ‏بالشكل الأمثل.‏

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وبينت الوزارة أن تطوير منظومة توزيع المشتقات النفطية وأتمتة إدارة المخزون في ‏محطات الوقود يعد أحد المشاريع المدرجة ضمن خطة الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة، ‏بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لعمليات التوريد والتوزيع، ويحد من تكرار مثل هذه الحالات ‏مستقبلاً عند أي مراجعة للأسعار.‏

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وجددت وزارة الطاقة التأكيد على استمرار متابعة واقع التزويد ميدانياً، بالتنسيق مع ‏الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات، حتى عودة جميع محطات الوقود إلى ‏عملها الطبيعي، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة ‏أن إمدادات مادة البنزين مستمرة، وأن الوضع يتجه إلى الاستقرار الكامل.‏

وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت في الـ 30 من شهر حزيران الماضي، أن ما تشهده بعض محطات الوقود ‏هو حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد، وليس نقصاً في توافر ‏المشتقات البترولية، وأن المخزون الاستراتيجي متوافر.

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