أجواء صيفية والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية‎ ‎

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في أغلب ‏المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار ‏يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق ‏الساحلية والجنوبية، مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر ‏فوق المناطق الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ويحذر من تشكل ضباب ‏خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى ‏معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية ‏والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ‏ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎