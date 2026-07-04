أجواء صيفية والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية، مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/35
|ريف دمشق (القلمون)
|15/30
|القنيطرة
|17/28
|درعا
|20/32
|السويداء
|15/28
|حمص
|22/31
|حماة
|23/34
|اللاذقية
|25/31
|طرطوس
|26/31
|حلب
|24/35
|إدلب
|22/30
|دير الزور
|27/43
|الرقة
|25/40
|الحسكة
|27/42