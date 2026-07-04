أجواء صيفية والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية‎ ‎

NSR 1944 copy أجواء صيفية والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية‎ ‎

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في أغلب ‏المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار ‏يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق ‏الساحلية والجنوبية، مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر ‏فوق المناطق الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ويحذر من تشكل ضباب ‏خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى ‏معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية ‏والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ‏ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق19/35‏
ريف دمشق (القلمون)15/30‏
القنيطرة17/28‏
درعا20/32‏
السويداء15/28‏
حمص22/31‏
حماة23/34‏
اللاذقية25/31‏
طرطوس26/31‏
حلب24/35‏
إدلب22/30‏
دير الزور27/43‏
الرقة25/40‏
الحسكة27/42‏
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