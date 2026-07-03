وزير التنمية الإدارية يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون ‏

الرباط-سانا‏

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، مع عمرو سليمان، محلل السياسات ومدير ‏المشاريع في برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون ‏الاقتصادي والتنمية (‏OECD‏)، آفاق التعاون المُرتقب، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي ‏الثالث للإدارة العامة الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط.‏

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين تناول أولويات الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري، وتحديث الإدارة العامة، وبناء القدرات المؤسسية، ‏إلى جانب بحث آفاق التعاون والاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات الحوكمة، وتطوير ‏السياسات العامة، والابتكار في القطاع العام.‏

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التواصل وتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات التعاون ذات ‏الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود تطوير الإدارة العامة، ورفع كفاءة المؤسسات ‏الحكومية، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية.‏

ويُعد المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع الوزراء وكبار ‏المسؤولين والخبراء لمناقشة تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الابتكار في الحوكمة، وتبادل ‏الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء ‏إدارات حكومية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.‏