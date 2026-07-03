محافظ القنيطرة يبحث مع وفد منظمة التنمية السورية الاحتياجات التنموية في المحافظة

القنيطرة-سانا‏

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد خلال لقائه وفداً من منظمة التنمية السورية ‏برئاسة الدكتور أحمد البيك مدير دائرة تطوير البرامج والمشاريع في المنظمة، واقع ‏المحافظة وأبرز احتياجاتها الإنسانية والتنموية.‏

وذكرت محافظة القنيطرة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المحافظ قدم خلال ‏اللقاء عرضاً شاملاً حول الواقع الخدمي والتنموي في القنيطرة، والتحديات التي تواجه ‏المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.‏

وأكد المحافظ أهمية توجيه الدعم الإغاثي للفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز برامج تمكين ‏النساء المعيلات، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في توفير بيئة مستقرة للسكان، ودعم فئة ‏الشباب وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في عملية التنمية.‏

بدوره استعرض البيك، عمل منظمة التنمية السورية خلال المرحلة الماضية، موضحاً ‏الرؤية الجديدة للمنظمة تجاه العمل في محافظة القنيطرة، والذي يركز على تطوير ‏منهجيات التخطيط، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وإحداث مجلس للتخطيط على مستوى ‏المحافظة بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ‏المعنية.‏

ضم وفد منظمة التنمية السورية، مدير قسم التنمية والتمكين إبراهيم الرئيس، ومدير قسم ‏إدارة المحافظات والتنسيق الميداني باري عبد اللطيف.‏

وكان محافظ القنيطرة بحث أول أمس مع مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‏في سوريا هوما خان، ونائب مديرة المكتب عبد العزيز عبد العزيز، التداعيات الناجمة ‏جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة، والآثار المترتبة على منع المزارعين ‏من الوصول إلى أراضيهم، وحرمان مربي الثروة الحيوانية من الرعي في المناطق ‏المخصصة لذلك، وما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على سبل المعيشة والاستقرار ‏اليومي للأهالي.‏