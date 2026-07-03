محافظ القنيطرة يبحث مع وفد منظمة التنمية السورية الاحتياجات التنموية في المحافظة

القنيطرة-سانا
بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد خلال لقائه وفداً من منظمة التنمية السورية برئاسة الدكتور أحمد البيك مدير دائرة تطوير البرامج والمشاريع في المنظمة، واقع المحافظة وأبرز احتياجاتها الإنسانية والتنموية.
وذكرت محافظة القنيطرة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المحافظ قدم خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول الواقع الخدمي والتنموي في القنيطرة، والتحديات التي تواجه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وأكد المحافظ أهمية توجيه الدعم الإغاثي للفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز برامج تمكين النساء المعيلات، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في توفير بيئة مستقرة للسكان، ودعم فئة الشباب وفتح آفاق أوسع لمشاركتهم في عملية التنمية.
بدوره استعرض البيك، عمل منظمة التنمية السورية خلال المرحلة الماضية، موضحاً الرؤية الجديدة للمنظمة تجاه العمل في محافظة القنيطرة، والذي يركز على تطوير منهجيات التخطيط، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وإحداث مجلس للتخطيط على مستوى المحافظة بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
ضم وفد منظمة التنمية السورية، مدير قسم التنمية والتمكين إبراهيم الرئيس، ومدير قسم إدارة المحافظات والتنسيق الميداني باري عبد اللطيف.
وكان محافظ القنيطرة بحث أول أمس مع مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا هوما خان، ونائب مديرة المكتب عبد العزيز عبد العزيز، التداعيات الناجمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة، والآثار المترتبة على منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وحرمان مربي الثروة الحيوانية من الرعي في المناطق المخصصة لذلك، وما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على سبل المعيشة والاستقرار اليومي للأهالي.