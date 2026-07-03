وزارة التعليم العالي تدين التفجير في دمشق وتؤكد صمود السوريين ‏

دمشق-سانا
أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفجير الارهابي الذي وقع في دمشق أمس الخميس ، مؤكدةً صمود السوريين في مواجهة محاولات زعزعة الأمن، وثبات المؤسسات التعليمية في أداء رسالتها.
وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن هذه المحاولات اليائسة لزعزعة الأمن، لن تثني السوريين عن صمودهم، ولا عن مواصلة بناء سوريا الجديدة الآمنة الموحدة.
وأكدت أن إرادة السوريين أقوى من كل محاولات التخريب، وأن المؤسسات التعليمية ستبقى ثابتة في أداء رسالتها، دعماً لمسيرة وطنٍ يتقدم بثقةٍ نحو مستقبله.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز بدمشق أمس الخميس أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ولقي هذا العمل الاجرامي إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.