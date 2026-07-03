وزارة التعليم العالي تدين التفجير في دمشق وتؤكد صمود السوريين ‏

photo 2026 07 03 01 35 02 وزارة التعليم العالي تدين التفجير في دمشق وتؤكد صمود السوريين ‏

دمشق-سانا‏

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفجير الارهابي الذي وقع في دمشق أمس الخميس ، ‏مؤكدةً صمود السوريين في مواجهة محاولات زعزعة الأمن، وثبات المؤسسات التعليمية في ‏أداء رسالتها.‏

وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن هذه المحاولات اليائسة ‏لزعزعة الأمن، لن تثني السوريين عن صمودهم، ولا عن مواصلة بناء سوريا الجديدة الآمنة ‏الموحدة.‏

وأكدت أن إرادة السوريين أقوى من كل محاولات التخريب، وأن المؤسسات التعليمية ستبقى ‏ثابتة في أداء رسالتها، دعماً لمسيرة وطنٍ يتقدم بثقةٍ نحو مستقبله.‏

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز بدمشق أمس الخميس أسفر عن ‏مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ولقي هذا العمل الاجرامي إدانات عربية ودولية واسعة ‏أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.‏

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