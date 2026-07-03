شركات البناء والتشييد تعرض أحدث الحلول الهندسية وتقنيات الإعمار في معارض سوريا التخصصية

دمشق-سانا

برز قطاع البناء والتشييد في الدورة الثانية عشرة من معارض سوريا التخصصية بوصفه أحد المحاور الرئيسة الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار، من خلال عرض أحدث الحلول الهندسية ومواد البناء والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المحلية والخارجية، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة تسهم في تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية.

وأكد عدد من ممثلي الشركات المشاركة في هذه المعارض لـ سانا، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الخبرات الوطنية مع التقنيات الحديثة، بما يعزز جودة التنفيذ ويرفع كفاءة المشاريع العمرانية للنهوض بقطاع الإسكان والتنمية.

تصميم مشاريع تحقق أعلى كفاءة

واعتبر المهندس المعماري عمران مستو من إحدى الشركات المشاركة، أن سلسلة المعارض التخصصية تشكل منصة مهمة للتعرف على مختلف التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البناء والتشييد، وعرض رؤى وأفكار الشركة، وتبادل الخبرات مع الجهات الهندسية والمعنية بإعادة الإعمار.

وبين مستو أن الشركة تعمل بالتنسيق مع نقابة المهندسين على دراسة أولويات المشاريع والمناطق التي تحتاج إلى تدخل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إعداد تصورات عمرانية تتوافق مع متطلبات التنمية المستقبلية

وأشار إلى أن الشركة أنجزت تصورات أولية لعدد من المشاريع، من بينها مشروع متعدد الاستخدامات يضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية واستثمارية، إضافة إلى مشروع لتطوير واجهة بحرية يتضمن مرافق سياحية وفندقية وترفيهية، بهدف تعزيز النشاط الاستثماري ودعم التنمية العمرانية.

دعم المشاريع التنموية العمرانية

ولفت مدير عام إحدى الشركات المتخصصة بالأنظمة الخرسانية وكيماويات البناء، عبد العزيز الشماع، أن المشاركة في المعرض تأتي بهدف تعزيز حضورها في السوق وعرض منتجاتها، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة محلية وخارجية واسعة، ما أتاح فرصاً لتبادل الخبرات وبحث مجالات التعاون مع عدد من الشركات، ولا سيما التركية والصينية.

وأوضح الشماع أن الشركة تواصل توسيع نطاق عملها داخل سوريا وخارجها، وتسعى إلى عقد شراكات تخدم تطوير قطاع مواد البناء، وللمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار من خلال خبراتها وإمكاناتها الإنتاجية، بما يدعم تنفيذ المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز قطاع الأعمال

بدوره، أشار عبد الهادي محفوظ من إحدى الشركات المتخصصة في الديكور الداخلي والخارجي، أن المشاركة في سلسلة معارض سوريا التخصصية تهدف للتعريف بمنتجاتها وخدماتها في مجال الديكور والتصميم الداخلي، والتي تشمل غرف النوم، وديكورات الجدران، ومكاتب التلفاز، إضافة إلى تنفيذ تصاميم مخصصة وفق احتياجات العملاء أو تطوير أفكار تصميمية متكاملة تناسب مختلف الأذواق.

وأشار محفوظ إلى أن هذه المعارض أتاحت فرصة لتواصل مع شركات من داخل سوريا وخارجها وتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون، مؤكداً أن الشركة تنفذ مشاريع في مختلف المحافظات وتسعى إلى تقديم حلول تجمع بين الجودة والتصميم العصري، بما يسهم في دعم قطاع الديكور والأعمال المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار.

توفير تسهيلات داعمة لقطاع البناء

وبين فراس الحاجة من إحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة السقالات والدعامات، أن المشاركة في سلسلة المعارض التخصصية تشكل فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع الشركات العاملة في قطاع البناء، وبحث فرص التعاون وعقد الشراكات التي تدعم النشاط الصناعي وتسهم في تلبية احتياجات مشاريع إعادة الإعمار.

وأشار الحاجة إلى أن صناعة السقالات والدعامات تعد من الركائز الأساسية في تنفيذ المشاريع الإنشائية، معرباً عن أمله في توفير مزيد من التسهيلات الداعمة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على قطاع البناء والتنمية في سوريا.

وتختتم يوم غد الجمعة فعاليات معارض سوريا التخصصية 2026 التي انطلقت على أرض مدينة المعارض بدمشق في الـ 30 من شهر حزيران الماضي، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعربية وعالمية، وتضم المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية (تكنوبيلد)، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية (سيريا إنيرجي)، والمعرض الصناعي السوري الدولي (سينكس).