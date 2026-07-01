تعزز أمن الوثائق.. الخارجية تطلق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء عن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي ‏الجديدة، في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق ‏الرسمية السورية، وذلك من خلال اعتماد أحدث معايير الحماية الأمنية، بما يحد من ‏مخاطر التزوير والتلاعب، ويعزز موثوقية الوثيقة السورية وثقة الجهات المعنية بها.‏

وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد العمر لـ سانا ،أن هذا التحديث يأتي استجابةً ‏للحاجة المتزايدة لحماية الوثائق من التزوير والتلاعب، وخاصة في ظل ما شهدته الفترة ‏الماضية من محاولات تزوير، ما استدعى اعتماد تقنيات أمنية أكثر تطوراً وموثوقية. ‏

ولفت إلى أن اللصاقة الجديدة تتميز بنظام حماية متعدد المستويات، يضم تقنيات متقدمة ‏تجعل من الصعب تقليدها أو العبث بها أو إعادة استخدامها، بما يعزز مصداقية الوثائق ‏السورية لدى الجهات الرسمية داخل البلاد وخارجها.

وبين أن هذا الإطلاق لا يقتصر على تحديث الشكل الخارجي، بل يندرج ضمن مشروع ‏متكامل لتطوير الخدمات القنصلية، وتحسين جودة الإجراءات، ورفع كفاءة العمل في ‏البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية.‏

وأكد العمر أنه تم تصميم لصاقة التصديق القنصلي الجديدة، بما ينسجم مع الهوية البصرية ‏الجديدة للدولة السورية، في إطار توحيد المظهر الرسمي للوثائق، وتجسيد مسار التحديث ‏المؤسسي. ‏

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد اللصاقة الجديدة في جميع البعثات والمكاتب القنصلية السورية ‏حول العالم، بما يسهم في توحيد إجراءات التصديق وتعزيز الثقة بالوثائق الرسمية ‏السورية.

وشدد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أن حماية الوثيقة السورية ‏هي في جوهرها حماية لحقوق المواطنين، وتعزيز لثقة المؤسسات والجهات الرسمية ‏بالوثائق الصادرة عن الجمهورية العربية السورية، بما ينعكس إيجاباً على سهولة ‏اعتمادها والتعامل بها.‏

وختم العمر بالقول: إن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة يمثل محطة جديدة في ‏مسيرة تحديث العمل القنصلي، ويجسد التزام وزارة الخارجية والمغتربين بمواصلة ‏تطوير خدماتها، وتبني أفضل الممارسات في مجال أمن الوثائق والارتقاء بجودة ‏الخدمات القنصلية.‏