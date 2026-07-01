قوافل المعتمرين الأتراك تواصل عبورها الأراضي السورية عبر باب الهوى 

دمشق-سانا



تواصل قوافل المعتمرين الأتراك عبورها الأراضي السورية ترانزيت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وسط تسهيلات وإجراءات تنسيقية تنفذها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.



وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن منفذ باب الهوى بمحافظة إدلب، استقبل اليوم الأربعاء، قافلة ضمت 426 معتمراً على متن 100 مركبة، حيث استكملت كوادر المنفذ إجراءات العبور بما مكّن القافلة من مواصلة رحلتها بسلاسة نحو الأراضي السعودية.



وأوضحت الهيئة أنه منذ تحرير سوريا، أصبح منفذ باب الهوى أحد المسارات الرئيسة لعبور قوافل المعتمرين الأتراك، في ظل ما يوفره من خدمات وتسهيلات تسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وسلامة العبور.



ولفتت، إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، سجل المنفذ عبور أكثر من 393 ألف مسافر، بينهم 233 ألف قادم إلى سوريا، و160 ألف مغادر منها، كما استقبل نحو 50 ألف مواطن عادوا إلى أرض الوطن ضمن برنامج العودة الطوعية.



وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها في المنافذ الحدودية عبر تبسيط الإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر، بما يعزز انسيابية حركة المسافرين ويدعم النشاط الاقتصادي والتجاري.