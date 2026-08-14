جلسة حوارية مع أعضاء لمجلس الشعب في معرة النعمان تبحث ملفات خدمية ‏وتنموية

إدلب-سانا‏

عقد أعضاء مجلس الشعب عن منطقة معرة النعمان مساء أمس الخميس، جلسة ‏حوارية جمعت أعضاء المجلس عن المنطقة مع أعضاء الهيئة الناخبة والوجهاء والأعيان ‏وفعاليات أهلية، للاطلاع على استحقاقات المرحلة القادمة وتبادل الآراء حول مستقبل ‏عمل المجلس، والملفات الخدمية والتنموية، وذلك في صالة مبنى البريد بمدينة المعرة.‏

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية إيصال صوت أهالي منطقة معرة النعمان إلى مجلس ‏الشعب، وضرورة أن تحظى المنطقة باهتمام خاص من قبل ممثليها في المجلس، نظراً لما ‏تعرضت له مدن وبلدات المنطقة من دمار واسع من قبل النظام البائد، وما عاناه أهلها ‏من نزوح وفقدان للمنازل ومصادر الرزق، وتراجع كبير في مستوى الخدمات والبنية ‏التحتية.‏

الاستماع للمطالب.. وتحديد الأولويات

وأكد عضو مجلس الشعب حسن الدغيم لـ سانا، أن اللقاءات المباشرة مع الأهالي ‏والهيئة الناخبة هي الأساس لعمل المرحلة القادمة، وأن الاستماع لمطالب الناس، ‏ومعاينة مطالبهم عن كثب واجب مهم وضروري، كي تكون لها الأولوية في المداخلات تحت ‏قبة المجلس، لافتاً إلى أن منطقة معرة النعمان تستحق الكثير من العمل بعد ما عانته ‏من دمار شبه كامل بفعل النظام البائد.‏

بدوره، بيّن فرج العقدة عضو مجلس الشعب في تصريح مماثل، أن المجلس سيعمل على ‏ملفات معرة النعمان الخدمية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية ‏والطرقات والمياه والكهرباء، ودعم عودة الأهالي وتعويض المتضررين، كون المعرة من ‏المناطق المنكوبة وتحتاج الكثير من الدعم.‏

إيلاء مصابي الحرب وذوي الشهداء الاهتمام الأكبر

أشار الناشط محمد قشيط، إلى أن مطالب الأهالي تركزت حول ضرورة إيلاء مصابي ‏الحرب وذوي الشهداء اهتماماً أكبر، والإسراع بأعمال إعادة الإعمار في المنطقة كونها ‏شهدت دماراً هائلاً، إلى جانب إصلاح البنية التحتية للطرق وتوسعتها تجنباً للحوادث ‏الكثيرة جراء الازدحام الكبير، آملاً بأن يكون أعضاء المجلس صوتاً حقيقياً ينقل معاناة ‏المنطقة، خاصة الخدمات ودعم المزارعين وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية.‏

‏ ‏بدوره زاهر شبيب من أعيان بلدة كفر روما، لفت إلى أهمية تسليط الضوء على المشاكل ‏التي يعاني منها أهالي المنطقة، وطرح الحلول والمقترحات بشأنها وترتيب أولوياتها، فضلاً ‏عن ضرورة الإسراع بتحريك عجلة التنمية والاستثمار.‏

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات حوارية تعقدها مجالس المناطق مع ممثليها في ‏مجلس الشعب، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المواطن والمؤسسة التشريعية، ‏وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وتشهد معرة النعمان عودة متسارعة لآلاف ‏العائلات المهجرة، ما يفرض تحديات كبيرة على صعيد الخدمات وإعادة التأهيل.‏