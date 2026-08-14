جلسة حوارية مع أعضاء لمجلس الشعب في معرة النعمان تبحث ملفات خدمية ‏وتنموية

إدلب-سانا
عقد أعضاء مجلس الشعب عن منطقة معرة النعمان مساء أمس الخميس، جلسة حوارية جمعت أعضاء المجلس عن المنطقة مع أعضاء الهيئة الناخبة والوجهاء والأعيان وفعاليات أهلية، للاطلاع على استحقاقات المرحلة القادمة وتبادل الآراء حول مستقبل عمل المجلس، والملفات الخدمية والتنموية، وذلك في صالة مبنى البريد بمدينة المعرة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية إيصال صوت أهالي منطقة معرة النعمان إلى مجلس الشعب، وضرورة أن تحظى المنطقة باهتمام خاص من قبل ممثليها في المجلس، نظراً لما تعرضت له مدن وبلدات المنطقة من دمار واسع من قبل النظام البائد، وما عاناه أهلها من نزوح وفقدان للمنازل ومصادر الرزق، وتراجع كبير في مستوى الخدمات والبنية التحتية.
الاستماع للمطالب.. وتحديد الأولويات
وأكد عضو مجلس الشعب حسن الدغيم لـ سانا، أن اللقاءات المباشرة مع الأهالي والهيئة الناخبة هي الأساس لعمل المرحلة القادمة، وأن الاستماع لمطالب الناس، ومعاينة مطالبهم عن كثب واجب مهم وضروري، كي تكون لها الأولوية في المداخلات تحت قبة المجلس، لافتاً إلى أن منطقة معرة النعمان تستحق الكثير من العمل بعد ما عانته من دمار شبه كامل بفعل النظام البائد.
بدوره، بيّن فرج العقدة عضو مجلس الشعب في تصريح مماثل، أن المجلس سيعمل على ملفات معرة النعمان الخدمية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والطرقات والمياه والكهرباء، ودعم عودة الأهالي وتعويض المتضررين، كون المعرة من المناطق المنكوبة وتحتاج الكثير من الدعم.
إيلاء مصابي الحرب وذوي الشهداء الاهتمام الأكبر
أشار الناشط محمد قشيط، إلى أن مطالب الأهالي تركزت حول ضرورة إيلاء مصابي الحرب وذوي الشهداء اهتماماً أكبر، والإسراع بأعمال إعادة الإعمار في المنطقة كونها شهدت دماراً هائلاً، إلى جانب إصلاح البنية التحتية للطرق وتوسعتها تجنباً للحوادث الكثيرة جراء الازدحام الكبير، آملاً بأن يكون أعضاء المجلس صوتاً حقيقياً ينقل معاناة المنطقة، خاصة الخدمات ودعم المزارعين وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية.
بدوره زاهر شبيب من أعيان بلدة كفر روما، لفت إلى أهمية تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة، وطرح الحلول والمقترحات بشأنها وترتيب أولوياتها، فضلاً عن ضرورة الإسراع بتحريك عجلة التنمية والاستثمار.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات حوارية تعقدها مجالس المناطق مع ممثليها في مجلس الشعب، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المواطن والمؤسسة التشريعية، وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وتشهد معرة النعمان عودة متسارعة لآلاف العائلات المهجرة، ما يفرض تحديات كبيرة على صعيد الخدمات وإعادة التأهيل.