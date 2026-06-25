خبراء قانونيون لـ سانا: محاكمة أحمد حسون خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا

تمثل محاكمة أحمد حسون ‌‏‌‏‌‏‌‏مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام البائد خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، واختباراً لقدرة القضاء الوطني على التعامل مع الجرائم الدولية ضمن إطار القانون السوري وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، بما يعزز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

لا إفلات من العقاب

وأكد مدير مركز الحوار السوري الدكتور أحمد القربي لـ سانا اليوم الخميس، أن المحاكمة تحمل رسالة سياسية وقانونية واضحة مفادها أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لن يفلتوا من العقاب، وأن العفو لا يمكن أن يشمل الجرائم الخطيرة معتبراً أن هذه الرسالة لا تقل أهمية عن الجوانب القانونية للمحاكمة.

وأوضح القربي أن المحاكمة تشكل اختباراً لقدرة المنظومة التشريعية السورية الحالية على استيعاب محاكمة الجرائم الدولية، في ظل غياب نصوص صريحة في قانون العقوبات تجرّم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعدم انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن المحاكم الوطنية تستند حالياً إلى قواعد القانون الدولي العرفي، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى حين استكمال الإصلاحات التشريعية وإقرار قانون خاص بالعدالة الانتقالية.

ودعا القربي إلى تطوير التشريعات الوطنية عبر إدراج الجرائم الدولية صراحة في قانون العقوبات السوري، وتعزيز القواعد الإجرائية، ولا سيما ما يتعلق بحماية الشهود، مؤكداً أن الخطابات والفتاوى قد تؤسس للمساءلة الجزائية إذا ثبت أنها وفرت غطاءً أو شكلت تحريضاً على ارتكاب الجرائم، مبيناً أن القانون السوري يعد التحريض جريمة مستقلة قائمة بذاتها.

ترسخ العدالة

بدوره، أكد عضو مجلس نقابة محامي حمص المحامي عمار عز الدين أن المحاكمات الجارية تعبر بوضوح عن نهج الدولة السورية في المضي قدماً بخطوات متسارعة نحو ترسيخ العدالة والمحاسبة واستعادة الحقوق، والعمل بعزم ومسؤولية على تلبية تطلعات السوريين، معتبراً أنها تمثل محطة في مسار وطني متكامل يرسخ سيادة القانون ويعزز بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح عز الدين أن المحكمة صاغت قرار الاتهام استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، عبر وصف سياق الوقائع بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يسهم في كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية والتاريخ، في حين اعتمدت في التوصيف الجرمي على نصوص قانون العقوبات السوري، التزاماً بمبدأ الشرعية الجنائية القائم على قاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وأشار إلى أن لائحة الاتهام تضمنت جرائم التحريض على القتل قصداً، والتدخل في القتل، وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية، موضحاً أن المحكمة اعتمدت توصيف الجرائم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتوسيع نطاق المساءلة وفق مفهوم المشروع الإجرامي المشترك (المسؤولية الجرمية المشتركة)، بما يشمل المحرضين والمساهمين في ارتكاب الجرائم.

وأضاف عز الدين: إن المحكمة شددت على مجموعة من القواعد القانونية الرئيسة التي تحكم هذه المحاكمات، وفي مقدمتها استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من مبدأ عدم رجعية القوانين، وعدم سقوطها بالتقادم، وعدم جواز شمولها بالعفو، باعتبارها من الجرائم الدولية الجسيمة التي تستوجب الملاحقة والمساءلة القضائية.

تعزيز الثقة بالقضاء

من جهته، أكد الباحث في القانون الدولي وحقوق الانسان المعتصم بالله الكيلاني أن أهمية هذه المحاكمة لا تكمن في شخص المتهم فحسب، وإنما في السابقة القضائية التي قد تؤسس لها على صعيد التعامل مع الجرائم الدولية أمام القضاء السوري، معتبراً أن نجاح هذا المسار سيشكل خطوة مهمة في ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية الوطنية.

وأوضح الكيلاني أنه في حال ثبوت الوقائع، يمكن للمحكمة تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهم ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية إذا توافرت الأركان التي يشترطها القانون الجنائي الدولي، ولا سيما أن تكون تلك الأفعال جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، مع ثبوت علم المتهم بهذا الهجوم وإسهامه فيه بصفته فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مساعداً.

وأشار إلى أن المحكمة لا تحاكم الصفة الدينية أو الوظيفية للمتهم، وإنما تبحث فيما إذا كانت الخطابات والفتاوى والتصريحات المنسوبة إليه قد تحولت إلى مساهمة جنائية مؤثرة في ارتكاب الجرائم، وهو ما يتطلب إثبات وجود علاقة قانونية بين تلك الأفعال والانتهاكات المرتكبة استناداً إلى الأدلة والوثائق والشهادات المقدمة أمام القضاء.

وأضاف الكيلاني: إن الإعلان الدستوري يشكل إطاراً داعماً لاحترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلا أن استكمال مسار العدالة الانتقالية يقتضي تطوير التشريعات الوطنية عبر إدراج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قانون العقوبات السوري بنصوص واضحة، تنظم أركان هذه الجرائم وصور المسؤولية عنها، بما يعزز مبدأ الشرعية الجنائية ويوفر للقضاء الوطني أساساً تشريعياً أكثر رسوخاً في نظر هذا النوع من القضايا.

الأثر القانوني

من جانبه، أوضح المحامي أنس سكاف أن خصوصية هذه القضية لا تنبع من مضمون التصريحات المنسوبة إلى المتهم فحسب، وإنما أيضاً من طبيعة المنصب الرسمي الذي كان يشغله، باعتباره مفتياً عاماً للجمهورية، وهو ما يفرض على المحكمة تقدير الأثر القانوني للخطاب الصادر عنه في ضوء المكانة التي كان يتمتع بها وحجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه في الرأي العام وأتباعه.

وأشار سكاف إلى أن المسؤولية الجزائية في مثل هذه القضايا لا ترتبط بمجرد إبداء الرأي، وإنما بمدى ثبوت استغلال المنصب أو النفوذ المعنوي في تشجيع أو تبرير أو تسهيل ارتكاب أفعال يجرمها القانون، موضحاً أن المحكمة ستنظر إلى الخطاب في سياقه الكامل، بما يشمل زمان صدوره، والظروف التي أحاطت به، ومدى تأثيره في الوقائع محل المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بدأت اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد حسون ‌‏‌‏‌‏‌‏مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام البائد، بحضور النائب العام للجمهورية ‏القاضي ‌‏‌‏‌‏المستشار حسان التربة، ومنظمات حقوقية محلية ودولية، حيث تم رفعها إلى الـ 16 من شهر تموز ‏المقبل لاستكمال ‏سماع ‏شهود الحق العام.

ويواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق ‏متهمين ‏بارتكاب ‌‏‌‏‌‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام ‏البائد، بدأت ‏في ‌‏‌‏‌‏الـ 26 من شهر نيسان الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، بهدف كشف ‏الحقيقة، ‏وإنصاف ‌‏‌‏‌‏الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.