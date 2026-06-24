وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لتأهيل جسر معمل الإسمنت في حمص

حمص-سانا
تفقد وزير النقل السوري يعرب بدر، اليوم الأربعاء، الأعمال النهائية لتأهيل جسر معمل الإسمنت، قرب الرستن في محافظة حمص، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور.
واطلع الوزير بدر، خلال جولة ميدانية رافقه فيها معاونه لشؤون النقل البري محمد رحال، على سير الأعمال المنفذة والمراحل المتبقية قبل وضع الجسر في الخدمة، مستمعاً إلى شرح من الكوادر الهندسية المشرفة حول الجوانب الفنية للمشروع ونسب الإنجاز المحققة.
وأكد الوزير بدر أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الفنية في مختلف مراحل التنفيذ، بما يضمن استدامة الجسر ورفع كفاءته التشغيلية وتأمين حركة عبور آمنة للمواطنين.
وأوضح المهندس المشرف على المشروع نبيل عقول أن أعمال التأهيل شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع استكمالها منتصف الشهر القادم، تمهيداً لافتتاح الجسر أمام حركة المرور بعد توقف استمر منذ عام 2012.
ويبلغ طول الجسر نحو 40 متراً وعرضه 9 أمتار، وهو عبارة عن بلاطة مسبقة الإجهاد لاحقة الشد، ما يمنحه قدرة إنشائية عالية على تحمل الأحمال والحركة المرورية.
ويقع جسر معمل الإسمنت، المعروف أيضاً بجسر الرستن الصغير، على طريق حمص-حماة الدولي “M5”، عند مدخل مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، ويشكل محوراً حيوياً يربط جانبي الأوتوستراد، فيما تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على إعادة تأهيله لتعزيز السلامة المرورية وتحسين حركة النقل في المنطقة.