وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لتأهيل جسر معمل الإسمنت في حمص

حمص-سانا‌‎ ‎

تفقد وزير النقل السوري يعرب بدر، اليوم الأربعاء، الأعمال النهائية لتأهيل جسر معمل الإسمنت، قرب الرستن في محافظة ‏حمص، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور.‏

واطلع الوزير بدر، خلال جولة ميدانية رافقه فيها معاونه لشؤون النقل البري محمد رحال، على سير الأعمال المنفذة ‏والمراحل المتبقية قبل وضع الجسر في الخدمة، مستمعاً إلى شرح من الكوادر الهندسية المشرفة حول الجوانب الفنية ‏للمشروع ونسب الإنجاز المحققة.‏

وأكد الوزير بدر أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الفنية في مختلف ‏مراحل التنفيذ، بما يضمن استدامة الجسر ورفع كفاءته التشغيلية وتأمين حركة عبور آمنة للمواطنين.‏

وأوضح المهندس المشرف على المشروع نبيل عقول أن أعمال التأهيل شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع استكمالها ‏منتصف الشهر القادم، تمهيداً لافتتاح الجسر أمام حركة المرور بعد توقف استمر منذ عام 2012.‏

ويبلغ طول الجسر نحو 40 متراً وعرضه 9 أمتار، وهو عبارة عن بلاطة مسبقة الإجهاد لاحقة الشد، ما يمنحه قدرة إنشائية ‏عالية على تحمل الأحمال والحركة المرورية.‏

ويقع جسر معمل الإسمنت،‏ المعروف أيضاً بجسر الرستن الصغير، على طريق حمص-حماة الدولي “‏M5‌‏”، عند مدخل ‏مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، ويشكل محوراً حيوياً يربط جانبي الأوتوستراد، فيما تعمل المؤسسة العامة ‏للمواصلات الطرقية على إعادة تأهيله لتعزيز السلامة المرورية وتحسين حركة النقل في المنطقة.‏