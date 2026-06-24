قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مدنياً قبل انسحابها من المنطقة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية إسرائيلية نصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً على الطريق، وقامت باعتقال أحد المدنيين أثناء مروره قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابتين يرافقها عدد من الجنود توغلت أمس الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها في الجنوب السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته ‏ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري‎.‎