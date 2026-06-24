وزير الزراعة: “فود إكسبو 2026” منصة مهمة لتعزيز التبادل التجاري ‏ودعم الصناعات الغذائية

دمشق-سانا‏

أكد وزير الزراعة باسل السويدان أهمية المعرض العربي الدولي للصناعات ‏الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” في دورته الحادية والعشرين، ‏باعتباره منصة اقتصادية وتجارية مهمة تجمع المنتجين والمستثمرين ‏والمصدرين من مختلف الدول المشاركة، وتسهم في تعزيز فرص التعاون ‏والشراكات بين الفعاليات الاقتصادية.‏

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وأوضح الوزير السويدان في تصريح لـ سانا الثلاثاء على هامش ‏المعرض، أن “فود إكسبو2026” يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتنشيط ‏حركة التبادل التجاري بين الدول، إضافة إلى دوره في دعم الحركة التجارية ‏والصناعية في سوريا وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار والدول ‏العربية والدول الصديقة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الصناعات ‏الغذائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. ‏

وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” في مدينة ‏المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من ‌‏300 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من ‏حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية واستكشاف ‏الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.‏