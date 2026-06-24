وزير الزراعة: “فود إكسبو 2026” منصة مهمة لتعزيز التبادل التجاري ‏ودعم الصناعات الغذائية

دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة باسل السويدان أهمية المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” في دورته الحادية والعشرين، باعتباره منصة اقتصادية وتجارية مهمة تجمع المنتجين والمستثمرين والمصدرين من مختلف الدول المشاركة، وتسهم في تعزيز فرص التعاون والشراكات بين الفعاليات الاقتصادية.
وأوضح الوزير السويدان في تصريح لـ سانا الثلاثاء على هامش المعرض، أن “فود إكسبو2026” يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول، إضافة إلى دوره في دعم الحركة التجارية والصناعية في سوريا وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار والدول العربية والدول الصديقة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الصناعات الغذائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” في مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.