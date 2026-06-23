ورشة عمل بدمشق تبحث دور النقل الذكي في تطوير المرافق ورفع كفاءة ‏التشغيل

دمشق-سانا‏

ركّزت ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين السوريين تحت عنوان “أنظمة ‏النقل الذكية والقيادة الذاتية في المدن والمرافق” اليوم الثلاثاء بفرع النقابة ‏بدمشق، على إبراز الدور الحيوي للتقنيات الذكية في تطوير منظومات النقل ‏الحديثة ورفع كفاءة المرافق الصناعية واللوجستية والمرافئ.‏

وأكد المشاركون في الورشة، أن تكنولوجيا القيادة الذاتية وأنظمة التحكم ‏الذكي في الآليات باتت من أهم أدوات التحول الرقمي عالمياً، لما توفره من ‏قدرة على تحسين جودة التشغيل، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز السلامة ‏والإنتاجية في المرافئ والمصانع والمدن الصناعية.‏

وعرضت الورشة أسس أنظمة النقل الذكية، وأهمية تطبيقاتها، وتقنيات ‏الكاميرات والرادارات في المركبات الذكية، وآليات القيادة الذاتية في المدن ‏والمرافق، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار داخل ‏المركبات، والأمن السيبراني في حماية هذه المنظومات، إلى جانب نماذج ‏تطبيقية مستخدمة في الدول المتقدمة ومنهجيات التطوير المعتمدة عالمياً.‏

البنى التحتية لاعتماد تقنية النقل الذكي

نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، أوضح في كلمة خلال الورشة، ‏أن العمل الهندسي في سوريا يشهد مرحلة جديدة تتطلب تطوير الأدوات ‏ورفع مستوى الأداء، بما ينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار والتحول الرقمي، ‏لافتاً إلى أن النقابة لم تعد محصورة بالأدوار التقليدية، بل تعمل اليوم على ‏استقطاب الخبرات السورية في الخارج وربطها بالكوادر المحلية، بهدف نقل ‏المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف التخصصات الهندسية.‏

وأشار حاج علي، إلى أن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة ترسيخ دور ‏المهندس السوري، الذي أثبت خلال سنوات الثورة، قدرته على الإبداع ‏وتقديم دراسات هندسية اعتمدت عليها شركات عالمية.‏

رفع الجودة وخفض التكاليف ‏

رئيس قسم تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية في المصانع والمساحات ‏اللوجستية في ألمانيا أحمد الأسعد، بين في تصريح لمراسلة سانا خلال ‏مشاركته في الورشة، أن هذه التقنيات الذكية مطبّقة على نطاق واسع في ‏أوروبا وآسيا وأمريكا، وقابلة للتنفيذ تدريجياً في المنطقة، وفق خطط ‏واستراتيجيات مدروسة، موضحاً أن الأنظمة الذكية في المرافئ والمصانع ‏قادرة على تقليص زمن العمليات ورفع الجودة وخفض التكاليف، من خلال ‏ربط عناصر التشغيل ضمن منظومة موحدة تعتمد على البيانات والتحكم ‏الذكي. ‏

وذكر الأسعد، أن الورشة تشكل، منصة علمية لبحث إمكانات إدخال هذه ‏التقنيات في سوريا، وسبل الاستفادة من التجارب الدولية في بناء منظومات ‏نقل أكثر كفاءة واستدامة. ‏

وتندرج الورشة ضمن جهود نقابة المهندسين لتعزيز المعرفة الهندسية ‏وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ودعم توجهات ‏التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء منظومات نقل أكثر ‏كفاءة واستدامة تلبي متطلبات التنمية المستقبلية.‏