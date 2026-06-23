ورشة عمل بدمشق تبحث دور النقل الذكي في تطوير المرافق ورفع كفاءة ‏التشغيل

دمشق-سانا
ركّزت ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين السوريين تحت عنوان “أنظمة النقل الذكية والقيادة الذاتية في المدن والمرافق” اليوم الثلاثاء بفرع النقابة بدمشق، على إبراز الدور الحيوي للتقنيات الذكية في تطوير منظومات النقل الحديثة ورفع كفاءة المرافق الصناعية واللوجستية والمرافئ.
وأكد المشاركون في الورشة، أن تكنولوجيا القيادة الذاتية وأنظمة التحكم الذكي في الآليات باتت من أهم أدوات التحول الرقمي عالمياً، لما توفره من قدرة على تحسين جودة التشغيل، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز السلامة والإنتاجية في المرافئ والمصانع والمدن الصناعية.
وعرضت الورشة أسس أنظمة النقل الذكية، وأهمية تطبيقاتها، وتقنيات الكاميرات والرادارات في المركبات الذكية، وآليات القيادة الذاتية في المدن والمرافق، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار داخل المركبات، والأمن السيبراني في حماية هذه المنظومات، إلى جانب نماذج تطبيقية مستخدمة في الدول المتقدمة ومنهجيات التطوير المعتمدة عالمياً.
البنى التحتية لاعتماد تقنية النقل الذكي
نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، أوضح في كلمة خلال الورشة، أن العمل الهندسي في سوريا يشهد مرحلة جديدة تتطلب تطوير الأدوات ورفع مستوى الأداء، بما ينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن النقابة لم تعد محصورة بالأدوار التقليدية، بل تعمل اليوم على استقطاب الخبرات السورية في الخارج وربطها بالكوادر المحلية، بهدف نقل المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف التخصصات الهندسية.
وأشار حاج علي، إلى أن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة ترسيخ دور المهندس السوري، الذي أثبت خلال سنوات الثورة، قدرته على الإبداع وتقديم دراسات هندسية اعتمدت عليها شركات عالمية.
رفع الجودة وخفض التكاليف
رئيس قسم تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية في المصانع والمساحات اللوجستية في ألمانيا أحمد الأسعد، بين في تصريح لمراسلة سانا خلال مشاركته في الورشة، أن هذه التقنيات الذكية مطبّقة على نطاق واسع في أوروبا وآسيا وأمريكا، وقابلة للتنفيذ تدريجياً في المنطقة، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، موضحاً أن الأنظمة الذكية في المرافئ والمصانع قادرة على تقليص زمن العمليات ورفع الجودة وخفض التكاليف، من خلال ربط عناصر التشغيل ضمن منظومة موحدة تعتمد على البيانات والتحكم الذكي.
وذكر الأسعد، أن الورشة تشكل، منصة علمية لبحث إمكانات إدخال هذه التقنيات في سوريا، وسبل الاستفادة من التجارب الدولية في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة.
وتندرج الورشة ضمن جهود نقابة المهندسين لتعزيز المعرفة الهندسية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ودعم توجهات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة تلبي متطلبات التنمية المستقبلية.