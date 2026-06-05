مدير الأمن في السويداء: مجموعات خارجة عن القانون منعت طلاب المحافظة من ‏الوصول إلى امتحاناتهم

السويداء-سانا‏

أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أن مجموعات خارجة عن ‏القانون منعت طلاب الشهادة الإعدادية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في ‏دمشق، وهددت بعضهم واعتدت عليهم، رغم الجهود والإجراءات التي اتخذتها ‏الدولة لتأمين نقلهم وحمايتهم‎.

وأوضح عبد الباقي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الخميس، أن قيادة ‏الأمن الداخلي أعدت منذ نحو شهر ونصف الشهر، بالتنسيق مع وزارة التربية ومحافظة ‏السويداء، خطة لتأمين الطلاب المتوجهين إلى المراكز الامتحانية في جرمانا ‏والأشرفية وصحنايا، مشيراً إلى أن أكثر من ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي ‏انتشروا على طريق دمشق-السويداء لتأمين العملية‎.

وبيّن عبد الباقي أن عدداً من الطلاب تعرضوا للتهديد بالسلاح ومُنعوا من التوجه ‏إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم، لافتاً إلى أن نحو 1500 طالب من طلاب الشهادة ‏الإعدادية كانوا موجودين في دمشق خلال الفترة الماضية وتمكن قسم منهم من تقديم ‏الامتحانات، في حين يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية نحو 7400 طالب‎.

المجموعات المسلحة تمنع الأهالي الاستفادة من التسهيلات الحكومية‏

واتهم عبد الباقي مجموعات مسلحة بالسيطرة على القرار داخل المحافظة، وقال: ‏إنها تمارس الترهيب وتعمل على منع الأهالي والطلاب من الاستفادة من التسهيلات ‏المقدمة، مضيفاً: إنها تسعى إلى تضخيم الأحداث ونشر المخاوف بين السكان‎.

وأشار عبد الباقي إلى أن الدولة تبذل جهوداً لإعادة الأمن والاستقرار إلى ‏المحافظة، والعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض المتضررين وبسط ‏سلطة القانون، مؤكداً تلقي قيادة الأمن الداخلي رسائل من أهالٍ يطالبون بإنهاء ‏حالة الفوضى واستعادة الاستقرار‎.

كما لفت إلى عودة عشرات الأهالي إلى قراهم تحت حماية قوى الأمن الداخلي، ‏مؤكداً عدم تسجيل اعتداءات في المناطق التي تنتشر فيها القوات الأمنية ما لم ‏تتعرض لاستفزاز من قبل المجموعات الخارجة عن القانون‎.

وقال عبد الباقي: إن العملية التعليمية تأثرت أيضاً باعتداءات طالت كوادر مديرية ‏التربية، من بينها إطلاق نار على العاملين واختطاف مدير التربية وتهديده، معتبراً ‏أن هذه الظروف لا توفر بيئة آمنة للعملية التعليمية أو لإقامة مراكز امتحانية داخل ‏المحافظة‎.

وأكد مدير الأمن في السويداء أن مؤسسات الدولة وكوادرها مستمرة في أداء ‏مهامها، وأن أبواب العودة الآمنة مفتوحة أمام الأهالي في ظل سيادة القانون، داعياً ‏إلى الابتعاد عن الفتنة والعنف والعمل على ترسيخ الأمن والأمان في المحافظة‎.

مجموعات الهجري تمنع الطلاب من مغادرة المحافظة

كانت الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب محافظة ‏السويداء من التقدّم لامتحانات الشهادات العامة، حيث خصصت مراكز امتحانية ‏بديلة للطلاب، وأمنت وسائل النقل اللازمة لهم، حيث أعلنت محافظة السويداء ‏الإثنين الماضي تكفلها الكامل بنقل الطلاب ذهاباً وإياباً على نفقتها وتحت إشرافها ‏المباشر، إلا أن مجموعات مسلّحة تابعة لحكمت الهجري منعت الطلاب من مغادرة ‏المحافظة، وعرقلت وصولهم إلى الحافلات المخصّصة لنقلهم إلى دمشق وريفها.

وصباح اليوم انطلقت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة ‏عام 2026 في مختلف المحافظات السورية، حيث تقدم لها 450884 طالباً وطالبة ‏في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية، ‏موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً‎.