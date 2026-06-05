مدير الأمن في السويداء: مجموعات خارجة عن القانون منعت طلاب المحافظة من ‏الوصول إلى امتحاناتهم

السويداء-سانا
أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلاب الشهادة الإعدادية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في دمشق، وهددت بعضهم واعتدت عليهم، رغم الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين نقلهم وحمايتهم.
وأوضح عبد الباقي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الخميس، أن قيادة الأمن الداخلي أعدت منذ نحو شهر ونصف الشهر، بالتنسيق مع وزارة التربية ومحافظة السويداء، خطة لتأمين الطلاب المتوجهين إلى المراكز الامتحانية في جرمانا والأشرفية وصحنايا، مشيراً إلى أن أكثر من ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي انتشروا على طريق دمشق-السويداء لتأمين العملية.
وبيّن عبد الباقي أن عدداً من الطلاب تعرضوا للتهديد بالسلاح ومُنعوا من التوجه إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم، لافتاً إلى أن نحو 1500 طالب من طلاب الشهادة الإعدادية كانوا موجودين في دمشق خلال الفترة الماضية وتمكن قسم منهم من تقديم الامتحانات، في حين يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية نحو 7400 طالب.
المجموعات المسلحة تمنع الأهالي الاستفادة من التسهيلات الحكومية
واتهم عبد الباقي مجموعات مسلحة بالسيطرة على القرار داخل المحافظة، وقال: إنها تمارس الترهيب وتعمل على منع الأهالي والطلاب من الاستفادة من التسهيلات المقدمة، مضيفاً: إنها تسعى إلى تضخيم الأحداث ونشر المخاوف بين السكان.
وأشار عبد الباقي إلى أن الدولة تبذل جهوداً لإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، والعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض المتضررين وبسط سلطة القانون، مؤكداً تلقي قيادة الأمن الداخلي رسائل من أهالٍ يطالبون بإنهاء حالة الفوضى واستعادة الاستقرار.
كما لفت إلى عودة عشرات الأهالي إلى قراهم تحت حماية قوى الأمن الداخلي، مؤكداً عدم تسجيل اعتداءات في المناطق التي تنتشر فيها القوات الأمنية ما لم تتعرض لاستفزاز من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.
وقال عبد الباقي: إن العملية التعليمية تأثرت أيضاً باعتداءات طالت كوادر مديرية التربية، من بينها إطلاق نار على العاملين واختطاف مدير التربية وتهديده، معتبراً أن هذه الظروف لا توفر بيئة آمنة للعملية التعليمية أو لإقامة مراكز امتحانية داخل المحافظة.
وأكد مدير الأمن في السويداء أن مؤسسات الدولة وكوادرها مستمرة في أداء مهامها، وأن أبواب العودة الآمنة مفتوحة أمام الأهالي في ظل سيادة القانون، داعياً إلى الابتعاد عن الفتنة والعنف والعمل على ترسيخ الأمن والأمان في المحافظة.
مجموعات الهجري تمنع الطلاب من مغادرة المحافظة
كانت الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب محافظة السويداء من التقدّم لامتحانات الشهادات العامة، حيث خصصت مراكز امتحانية بديلة للطلاب، وأمنت وسائل النقل اللازمة لهم، حيث أعلنت محافظة السويداء الإثنين الماضي تكفلها الكامل بنقل الطلاب ذهاباً وإياباً على نفقتها وتحت إشرافها المباشر، إلا أن مجموعات مسلّحة تابعة لحكمت الهجري منعت الطلاب من مغادرة المحافظة، وعرقلت وصولهم إلى الحافلات المخصّصة لنقلهم إلى دمشق وريفها.
وصباح اليوم انطلقت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة عام 2026 في مختلف المحافظات السورية، حيث تقدم لها 450884 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً.