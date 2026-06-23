مباحثات لتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا برئاسة السفير ميخائيل أونماخت، رئيس البعثة، ووفد من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) برئاسة عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشاريع تطوير المنافذ الحدودية والتعاون المشترك.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاجتماع المنعقد في مقر الهيئة بدمشق، استعراض مستوى التعاون القائم بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة، ولا سيما المشاريع المتعلقة بتأهيل وتجهيز البنية التحتية في عدد من المنافذ الحدودية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة العبور.

كما ناقش الجانبان، آفاق التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنافذ الحدودية، وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية، ودعم مشاريع التحديث والتأهيل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين.

وأكد بدوي أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة في دعم جهود تطوير المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والتنقل.

من جانبهم، أعرب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة عن استعدادهم لمواصلة التعاون مع الهيئة، ودعم المشاريع التي تسهم في تطوير المنافذ الحدودية وتعزيز دورها في خدمة المسافرين والتبادل التجاري.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، بحث في الـ 31 من آذار الماضي، مع أونماخت، والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المرتبطة بعمل المنافذ الحدودية.