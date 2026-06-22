الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً

خرائط الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً

دمشق-سانا

نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خرائط مؤشرات خطورة الحريق لليوم الثلاثاء الموافق لـ 23 حزيران الجاري للمناطق الحراجية في محافظات اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب وحمص وحماة.

وقالت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق رادا كاسوحة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: إن “خرائط مؤشرات خطورة الحريق اليوم الثلاثاء تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى الخطورة رغم بقاء المساحة الأكبر ضمن مستويي الخطورة المتوسط والمنخفض”.

وأوضحت كاسوحة أن مؤشرات الخطورة الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية بالدرجة الأولى مقارنة بباقي المحافظات المشمولة بالخرائط تليها محافظة طرطوس، كما تظهر الخرائط وجود بؤر محدود لمستوى الخطورة المرتفع في غرب كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، في حين تبقى معظم مساحات الحراج فيها ضمن مستويات الخطورة المتوسط وهذا الارتفاع يستدعي الحذر مع استمرار أعمال الرصد والمراقبة.

وأكدت أن مؤشرات الخطورة الحالية ترتفع نتيجة لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية ودرجة جفاف الغطاء النباتي، إضافة إلى كثافة وطبيعة الأنواع النباتية المكونة للغطاء الغابي الذي بدأ تأثيره واضحاً في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهذا ما يستدعي الحفاظ على الجاهزية وتعزيز إجراءات الوقاية بما يضمن سرعة الاستجابة لأي حريق محتمل والحد من انتشاره.

ودعت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق المواطنين والمزارعين إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال، والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو تصاعد للدخان، حفاظاً على الثروة الحراجية.

يشار إلى أن خرائط مؤشرات الخطورة تعتمد على مجموعة من المعاملات الأساسية المرتبطة بالغطاء النباتي والظروف الجوية والعوامل الطبوغرافية والبشرية، إضافة إلى مؤشر الطقس الخاص بالحرائق (FWI)، بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق وتوجيه إجراءات الوقاية والاستجابة المبكرة.

FB IMG 1782128758559 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
FB IMG 1782128761197 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
FB IMG 1782128763238 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
FB IMG 1782128766333 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
FB IMG 1782128768044 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
FB IMG 1782128773087 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
FB IMG 1782128775279 الاستشعار عن بعد: مؤشرات خطورة الحرائق تميل للارتفاع غداً
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