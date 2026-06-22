محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة

حلب-سانا

زار محافظ حلب عزّام الغريب اليوم الإثنين فرع المصرف الزراعي التعاوني في شارع السبع بحرات في مدينة حلب، واطلع على سير العمل وجاهزية الفرع لتقديم الخدمات للمراجعين، ولا سيما ما يتعلق بتسليم أثمان القمح والحبوب للمزارعين خلال موسم التسويق الحالي.

وأوضحت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام أن المحافظ التقى برفقة نائبيه فواز هلال وعلي حنورة وأعضاء المكتب التنفيذي، عدداً من المزارعين واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بالخدمات، وآلية استلام مستحقاتهم، مؤكداً ضرورة تذليل الصعوبات وتسريع الإجراءات، والعمل على تفعيل فروع المصرف الزراعي في الأرياف بأسرع وقت.

كما أجرى المحافظ جولة ميدانية إلى الوحدة الإرشادية الزراعية في تل علم، وصوامع الحبوب في تل بلاط في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، وشملت الجولة مركز استلام الحبوب ومعمل الأعلاف، ومركز غربلة واستلام البذار، للاطلاع على سير العمل وجاهزية المرافق لاستقبال المحاصيل خلال الموسم الحالي.

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ عدداً من المزارعين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بتسويق الإنتاج، مؤكداً ضرورة تسريع إجراءات استلام المحاصيل، وتبسيطها بما يضمن انسيابية العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

ويواصل فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حلب استلام محصول القمح لموسم 2026 عبر مراكز معتمدة، حيث بدأت العمليات في مركز صومعة تل بلاط بريف حلب الشرقي، ومركز كفر جوم بريف حلب الجنوبي، وسط تقديم تسهيلات واسعة للمزارعين.