محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة

IMG 8778 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة

حلب-سانا

زار محافظ حلب عزّام الغريب اليوم الإثنين فرع المصرف الزراعي التعاوني في شارع السبع بحرات في مدينة حلب، واطلع على سير العمل وجاهزية الفرع لتقديم الخدمات للمراجعين، ولا سيما ما يتعلق بتسليم أثمان القمح والحبوب للمزارعين خلال موسم التسويق الحالي.

IMG 20260622 213553 131 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة

وأوضحت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام أن المحافظ التقى برفقة نائبيه فواز هلال وعلي حنورة وأعضاء المكتب التنفيذي، عدداً من المزارعين واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بالخدمات، وآلية استلام مستحقاتهم، مؤكداً ضرورة تذليل الصعوبات وتسريع الإجراءات، والعمل على تفعيل فروع المصرف الزراعي في الأرياف بأسرع وقت.

كما أجرى المحافظ جولة ميدانية إلى الوحدة الإرشادية الزراعية في تل علم، وصوامع الحبوب في تل بلاط في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، وشملت الجولة مركز استلام الحبوب ومعمل الأعلاف، ومركز غربلة واستلام البذار، للاطلاع على سير العمل وجاهزية المرافق لاستقبال المحاصيل خلال الموسم الحالي.

IMG 8768 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ عدداً من المزارعين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بتسويق الإنتاج، مؤكداً ضرورة تسريع إجراءات استلام المحاصيل، وتبسيطها بما يضمن انسيابية العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

ويواصل فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حلب استلام محصول القمح لموسم 2026 عبر مراكز معتمدة، حيث بدأت العمليات في مركز صومعة تل بلاط بريف حلب الشرقي، ومركز كفر جوم بريف حلب الجنوبي، وسط تقديم تسهيلات واسعة للمزارعين.

IMG 8689 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة
IMG 8795 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة
IMG 8740 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة
IMG 8671 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة
IMG 8784 محافظ حلب يزور المصرف الزراعي في المدينة والوحدة الإرشادية وصوامع الحبوب في السفيرة
الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس مستمرة بكامل طاقتها وخط ‏إنتاج جديد قريباً في وحدة تعبئة مياه السن
قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني يدخل الخدمة
الحرارة إلى انخفاض في معظم المناطق السورية وفرص لهطول الأمطار صباح وظهر اليوم
مشرف على حملة دير العز: استلام 4.5 ملايين دولار من أصل 28 مليوناً ضمن الحملة
إطلاق مشروع محطة معالجة للصرف الصحي في دير العصافير بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك