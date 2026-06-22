اجتماع موسّع في القنيطرة لبحث الواقع الخدمي في مختلف القطاعات

القنيطرة-سانا

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع عدد من المسؤولين والفعاليات المجتمعية، والفائزين بعضوية مجلس الشعب، ومديري الدوائر الخدمية الواقع الخدمي، ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات.



وناقش المجتمعون، اليوم الإثنين في المركز الثقافي بمدينة السلام، ‏عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية، مؤكدين أهمية متابعة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختصة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي في المحافظة.



وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح محمد السعيد مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة، أن الاجتماع جاء للاستماع مباشرة إلى قضايا المواطنين وهمومهم، مبيناً أن محافظ القنيطرة استمع لمختلف المداخلات والمطالب المطروحة.



وأشار السعيد إلى أن الاجتماع تناول أيضاً قضايا متعددة تحتاج إلى متابعة وحلول عملية، لافتاً إلى أن المحافظ وعد بمتابعتها والعمل على معالجتها عبر القنوات الرسمية والوزارات المختصة.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الواقع الخدمي في محافظة القنيطرة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.