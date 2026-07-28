السويدان يبحث مع مزارعي حلب واقع القطاع الزراعي في المحافظة وتجاوز الصعوبات

حلب-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع عدد من مزارعي محافظة حلب في مبنى المحافظة اليوم الثلاثاء، واقع القطاع الزراعي والحلول والرؤى الاستراتيجية لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل الزراعي بالمنطقة.

وأوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة خالد الصعيدي لـ سانا، أن اللقاء يأتي ضمن جولات ميدانية شملت عدة محافظات للاستماع لمشاكل الفلاحين المتعلقة بالأسمدة والمبيدات والتسويق وآليات البيع، مؤكداً متابعة الوزارة لهذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارتي المالية والاقتصاد، إضافة إلى التواصل مع وزارة الطاقة لحل إشكاليات أقنية الري والسدود، مع استمرار اجتماعات المتابعة الميدانية في الحقول والمزارع.

من جانبه، بيّن الفلاح إبراهيم مصطفى من منطقة عفرين، أن المزارعين طرحوا تفعيل المصارف الزراعية، وتوفير المحروقات والأسمدة بأسعار مدعومة، وصيانة قنوات الري وفتح مياه سد ميدانكي لسقاية الأشجار المثمرة والأراضي الزراعية، مشيراً إلى إيجابية الطروحات والوعود بدعم الزراعة والثروة الحيوانية.

المزارع باسم حميدي من بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي، شدد على أن دعم مستلزمات الإنتاج وخاصة المازوت والأسمدة وتسعير المنتج النهائي بشكل مجز، يشكل الحجر الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني المرتبط بالصناعة والتجارة.

وتسعى وزارة الزراعة بالتنسيق مع السلطات المحلية بمحافظة حلب لتطوير العمل الزراعي، وتذليل العقبات أمام المنتجين، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحيواني في أرياف المحافظة.