وزارة المالية تحدد المراكز الامتحانية لإجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2026

دمشق-سانا



حددت وزارة المالية المراكز الامتحانية لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2026، والمقرر إجراؤه يوم السبت الـ 25 من تموز المقبل، وذلك في ثلاثة مراكز بجامعات دمشق وحلب وحمص.



وأشارت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، إلى تحديد المركز الامتحاني الأول في مبنى كلية الاقتصاد بجامعة دمشق للمتقدمين المقبولين من وزارة المالية “الإدارة المركزية ومن مديريات المالية في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة”.



كما حددت الوزارة المركز الامتحاني الثاني في مبنى كلية الاقتصاد بجامعة حلب، للمتقدمين المقبولين من مديريات المالية في محافظات “حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة”.



أما المركز الثالث فحددته الوزارة في مبنى كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص، وذلك للمتقدمين المقبولين من مديريات المالية في المحافظات “حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.



وكان وزير المالية محمد يسر برنية أصدر في الخامس من شهر حزيران الجاري، قراراً يقضي بتأجيل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني إلى الـ 25 من تموز القادم، بدلاً من الـ 20 من حزيران الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على منح المتقدمين فرصة زمنية كافية وإضافية تتيح لهم التحضير الجيد والاستعداد الأمثل لاجتياز الاختبارات بنجاح.