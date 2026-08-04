هيئة التميز والإبداع تصدر نتائج اختبارات المرحلة الثانية من أولمبياد الصغار واليافعين

دمشق-سانا
أصدرت هيئة التميز والإبداع، اليوم الثلاثاء، نتائج اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026، وذلك في اختصاصات الرياضيات والعلوم العامة وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن النتائج أسفرت عن تأهل عدد من الطلاب إلى التصفيات النهائية، ضمن مسار الأولمبياد الهادف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين علمياً، استعداداً لاستكمال مراحل التأهيل والتدريب.
ودعت الهيئة الطلاب إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:
https://tinyurl.com/stage2-results-2026
متقدمة بالتهنئة لهم.
وكانت المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 انطلقت في الثامن عشر من تموز الماضي، بمشاركة 5446 طالباً وطالبة تأهلوا من المرحلة الأولى في اختصاصات الرياضيات والعلوم.
ويعد الأولمبياد أحد البرامج الوطنية التي تنفذها هيئة التميز والإبداع، لاكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين، وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، تمهيداً لتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.