هيئة التميز والإبداع تصدر نتائج اختبارات المرحلة الثانية من أولمبياد الصغار واليافعين

‏دمشق-سانا‏

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‏أصدرت هيئة التميز والإبداع، اليوم الثلاثاء، نتائج اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي ‏للصغار واليافعين لموسم 2026، وذلك في اختصاصات الرياضيات والعلوم العامة وعلم الأحياء ‏والفيزياء والكيمياء. ‏

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‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن النتائج أسفرت عن تأهل عدد من الطلاب إلى ‏التصفيات النهائية، ضمن مسار الأولمبياد الهادف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين علمياً، ‏استعداداً لاستكمال مراحل التأهيل والتدريب.‏

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‏ودعت الهيئة الطلاب إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:‏

‏https://tinyurl.com/stage2-results-2026‎

متقدمة بالتهنئة لهم.‏

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‏‌‏ وكانت المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026 انطلقت في الثامن ‏عشر من تموز ‏الماضي، بمشاركة 5446 طالباً وطالبة تأهلوا من ‏المرحلة الأولى في اختصاصات ‏الرياضيات والعلوم.‌‌‏ ‏

ويعد الأولمبياد أحد البرامج الوطنية التي تنفذها هيئة التميز والإبداع، لاكتشاف ورعاية الطلبة ‏المتميزين، وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، تمهيداً لتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات والمسابقات ‏العلمية على المستويين الإقليمي والدولي‎.‎