‏«ناس تكس 2026» يعزز فرص تطوير صناعات الديكور والمفروشات في سوريا

دمشق-سانا‏

أكد ممثلو شركات مشاركة في قطاع الديكور ضمن معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026» أهمية المعرض في دعم ‏الصناعات المرتبطة بالديكور والمفروشات، وتعزيز التواصل بين الشركات، وفتح فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يسهم في ‏تطوير المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية.‏

وأوضح مدير إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الديكور والأثاث نبيل عواد، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الشركة ‏تعرض منتجات من الفوم الداخلي وبدائل الحجر، تمتاز بخفة الوزن وسهولة التركيب مقارنة بالمواد التقليدية، مبيّناً أن المشاركة تهدف ‏إلى التعريف بهذه المنتجات وتوسيع انتشارها في السوق السورية، إلى جانب بناء شراكات مع الشركات العاملة في القطاع.‏

مواد أولية عالية الجودة

وأشار عواد إلى اعتماد الشركة مواد أولية عالية الجودة، بما يتيح لمنتجاتها منافسة البدائل المستوردة، لافتاً إلى وجود خطة لافتتاح خط ‏إنتاج داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الصناعة المحلية، ويلبي الطلب المتزايد على هذه المنتجات.‏

من جهتها، أوضحت رئيسة قسم المتابعة والتنفيذ في القسم الهندسي بإحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الخشبية والديكور ‏والمفروشات رغدة الصياد، أن مشاركة الشركة تهدف إلى تقديم حلول حديثة وتطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من التقنيات الجديدة، ‏بما يعزز جودة المنتج السوري.‏

فرص مرتبطة بإعادة الإعمار

ولفتت الصياد، إلى أن الطلب على منتجات الديكور يشهد نمواً متزايداً بالتزامن مع توسع مشاريع إعادة الإعمار، و لاسيما في الفنادق ‏والمنشآت السكنية، مبينة أن المعرض أتاح للشركة بناء علاقات مع شركات جديدة.‏

وأضافت، أن الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية وتوسيع انتشار منتجاتها في مختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات السوق ‏خلال المرحلة المقبلة.‏

أسواق جديدة

بدوره، أكد مدير إحدى الشركات العارضة للكراسي والطاولات البلاستيكية المخصصة للمنازل والمطاعم والفنادق والحدائق محمد ‏أمين، أن تطوير التصاميم وفق المعايير العالمية أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات السوق.‏

وأشار أمين، إلى أن مشاركة شركات ومنتجات من خارج سوريا تعزز المنافسة وتبادل الخبرات، وتسهم في تطوير قطاع الديكور وفتح ‏أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

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وانطلقت السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس ‏تكس 2026»، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة محلية ودولية واسعة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏