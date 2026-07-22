‏«ناس تكس 2026» يعزز فرص تطوير صناعات الديكور والمفروشات في سوريا

دمشق-سانا
أكد ممثلو شركات مشاركة في قطاع الديكور ضمن معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026» أهمية المعرض في دعم الصناعات المرتبطة بالديكور والمفروشات، وتعزيز التواصل بين الشركات، وفتح فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يسهم في تطوير المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية.
وأوضح مدير إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الديكور والأثاث نبيل عواد، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعرض منتجات من الفوم الداخلي وبدائل الحجر، تمتاز بخفة الوزن وسهولة التركيب مقارنة بالمواد التقليدية، مبيّناً أن المشاركة تهدف إلى التعريف بهذه المنتجات وتوسيع انتشارها في السوق السورية، إلى جانب بناء شراكات مع الشركات العاملة في القطاع.
مواد أولية عالية الجودة
وأشار عواد إلى اعتماد الشركة مواد أولية عالية الجودة، بما يتيح لمنتجاتها منافسة البدائل المستوردة، لافتاً إلى وجود خطة لافتتاح خط إنتاج داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الصناعة المحلية، ويلبي الطلب المتزايد على هذه المنتجات.
من جهتها، أوضحت رئيسة قسم المتابعة والتنفيذ في القسم الهندسي بإحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الخشبية والديكور والمفروشات رغدة الصياد، أن مشاركة الشركة تهدف إلى تقديم حلول حديثة وتطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من التقنيات الجديدة، بما يعزز جودة المنتج السوري.
فرص مرتبطة بإعادة الإعمار
ولفتت الصياد، إلى أن الطلب على منتجات الديكور يشهد نمواً متزايداً بالتزامن مع توسع مشاريع إعادة الإعمار، و لاسيما في الفنادق والمنشآت السكنية، مبينة أن المعرض أتاح للشركة بناء علاقات مع شركات جديدة.
وأضافت، أن الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية وتوسيع انتشار منتجاتها في مختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة.
أسواق جديدة
بدوره، أكد مدير إحدى الشركات العارضة للكراسي والطاولات البلاستيكية المخصصة للمنازل والمطاعم والفنادق والحدائق محمد أمين، أن تطوير التصاميم وفق المعايير العالمية أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات السوق.
وأشار أمين، إلى أن مشاركة شركات ومنتجات من خارج سوريا تعزز المنافسة وتبادل الخبرات، وتسهم في تطوير قطاع الديكور وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
وانطلقت السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026»، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة محلية ودولية واسعة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.