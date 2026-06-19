الأمن الداخلي يلقي القبض على لواء سابق في النظام البائد متورط بالعمليات العسكرية والانتهاكات

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلثوم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الجمعة أن البيانات الموثقة تشير إلى أن المذكور تدرج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة لواء، وشغل عدداً من المناصب القيادية الحساسة في قوات النظام البائد حيث تولى عام 2011 منصب رئيس أركان اللواء 116 في إدارة الدفاع الجوي بالقطيفة، قبل أن يتولى قيادة اللواء ذاته عام 2012 وفي عام 2016 كُلّف بقيادة الريف الشرقي لمنطقة سلمية، ثم رُقّي إلى رتبة لواء عام 2018 وتولى منصب قائد المنطقة الوسطى بدعم من العميد آصف الدكر، رئيس شؤون الضباط “293” في المخابرات العسكرية.

وأضافت الوزارة: إن التحقيقات تشير إلى انخراطه في العمليات العسكرية منذ اندلاع الثورة، ومشاركته في إدارة عدد من المعارك في محافظة دمشق وريفها، كان أبرزها الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجهات المختصة تواصل إجراءات التحقيق مع الموقوف، تمهيداً لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي ‏النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ ‏عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏