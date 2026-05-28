محافظ دير الزور: لن نترك أي عائلة وحدها في مواجهة فيضان الفرات

أكد محافظ دير الزور زياد العايش، أن الفرق المختصة تعمل منذ اللحظة الأولى ليلاً ونهاراً لمواجهة تداعيات ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات، مشيراً إلى تمكنها من حماية عدد من محطات المياه ونقل تجهيزاتها قبل أن تغمرها المياه، فيما ‏تستمر عمليات إخلاء العائلات الموجودة على سرير النهر حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، بما يضمن حماية الأرواح ‏والممتلكات في هذه الظروف الصعبة.‏

وقال العايش في كلمة وجهها لأهالي المحافظة، اليوم الخميس: ما تشعر به اليوم دير الزور من ارتفاع كبير بمنسوب مياه ‏الفرات ترك أضراراً مؤلمة على أهلنا وممتلكاتهم، وتسبب بخروج عدد من الجسور وفي مقدمتها الجسر المؤقت المحاذي ‏لجسر السياسية، وكذلك الأمر توقف عدد من محطات المياه نتيجة وصول المياه إليها.‏

وأضاف: منذ بداية الأزمة قمنا بتشكيل لجنة استجابة طارئة تضم جميع المديريات والجهات المعنية، وكل مؤسسات ‏المحافظة اليوم هي في حالة استنفار كامل لأن مسؤوليتنا هي أن يبقى أهلنا في أمن وأمان.‏

وأشار محافظ دير الزور إلى تجهيز مراكز إيواء بكامل احتياجات العائلات المتضررة، والعمل على تأمين المياه والخبز ‏والخدمات الأساسية، مؤكداً أن مؤسسات الدولة ستبقى إلى جانبهم حتى تجاوز هذه الأزمة، وقال: لن نترك أي عائلة وحدها.‏

ودعا العايش الأهالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات فرق الطوارئ والاستجابة، وخاصة في عمليات الإخلاء، مشدداً على أن ‏سلامة الناس أغلى من أي شيء.‏

كما طمأن المحافظ أهالي المحافظة قائلاً: سنعبر هذه المحنة كما عبرنا غيرها، وسنعود لنمشي على هذا الجسر من جديد، ‏وستعود الحياة أقوى مما كانت، دير الزور التي صبرت سنوات طويلة قادرة اليوم أيضاً أن تنتصر على هذه الأزمة بتكاتف ‏أهلها وبقلوب ناسها الطيبة.‏