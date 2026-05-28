محافظ دير الزور: لن نترك أي عائلة وحدها في مواجهة فيضان الفرات

دير الزور-سانا
أكد محافظ دير الزور زياد العايش، أن الفرق المختصة تعمل منذ اللحظة الأولى ليلاً ونهاراً لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، مشيراً إلى تمكنها من حماية عدد من محطات المياه ونقل تجهيزاتها قبل أن تغمرها المياه، فيما تستمر عمليات إخلاء العائلات الموجودة على سرير النهر حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات في هذه الظروف الصعبة.
وقال العايش في كلمة وجهها لأهالي المحافظة، اليوم الخميس: ما تشعر به اليوم دير الزور من ارتفاع كبير بمنسوب مياه الفرات ترك أضراراً مؤلمة على أهلنا وممتلكاتهم، وتسبب بخروج عدد من الجسور وفي مقدمتها الجسر المؤقت المحاذي لجسر السياسية، وكذلك الأمر توقف عدد من محطات المياه نتيجة وصول المياه إليها.
وأضاف: منذ بداية الأزمة قمنا بتشكيل لجنة استجابة طارئة تضم جميع المديريات والجهات المعنية، وكل مؤسسات المحافظة اليوم هي في حالة استنفار كامل لأن مسؤوليتنا هي أن يبقى أهلنا في أمن وأمان.
وأشار محافظ دير الزور إلى تجهيز مراكز إيواء بكامل احتياجات العائلات المتضررة، والعمل على تأمين المياه والخبز والخدمات الأساسية، مؤكداً أن مؤسسات الدولة ستبقى إلى جانبهم حتى تجاوز هذه الأزمة، وقال: لن نترك أي عائلة وحدها.
ودعا العايش الأهالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات فرق الطوارئ والاستجابة، وخاصة في عمليات الإخلاء، مشدداً على أن سلامة الناس أغلى من أي شيء.
كما طمأن المحافظ أهالي المحافظة قائلاً: سنعبر هذه المحنة كما عبرنا غيرها، وسنعود لنمشي على هذا الجسر من جديد، وستعود الحياة أقوى مما كانت، دير الزور التي صبرت سنوات طويلة قادرة اليوم أيضاً أن تنتصر على هذه الأزمة بتكاتف أهلها وبقلوب ناسها الطيبة.