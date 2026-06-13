ورشة حوارية تبحث العلاقات السورية الفلسطينية وتناقش تحديات المرحلة ‏الجديدة

دمشق-سانا‏

نظم المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة اليوم السبت ورشة حوارية ‏بعنوان “سوريا وفلسطين.. من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة”، ‏وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق البوابات السبع بدمشق باحثون ‏وأكاديميون وكتاب، بهدف إعادة مقاربة العلاقة السورية الفلسطينية في ضوء ‏التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة، ومناقشة أبعادها التاريخية ‏والقانونية والثقافية والسياسية.‏

وتناولت جلسات الورشة الأربع العلاقات السورية الفلسطينية من جوانبها ‏التاريخية والقانونية والسياسية والثقافية، بما في ذلك موقع القضية الفلسطينية ‏في سياسات الدولة السورية، وتحولات الوضع القانوني للفلسطينيين في ‏سوريا، وأثر العامل الفلسطيني في التشريعات والمناهج التعليمية والإنتاج ‏الثقافي، إضافة إلى قضايا الهوية والانتماء وأوضاع فلسطينيي سوريا بعد ‏عام 2011.‏

الفلسطينيون في التشريعات السورية

وأوضح المدير التنفيذي للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة إبراهيم ‏الدراجي في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الورشة يتمثل في إعادة طرح ‏العلاقة السورية الفلسطينية بعيداً عن الخطابات والشعارات وبصورة واقعية ‏تجمع بين المبدأ والمصلحة، مبيناً أن دراسته بحثت أثر العامل الفلسطيني في ‏صناعة التشريعات السورية.‏

وبين الدراجي أن الوجود الفلسطيني أسهم في بعض المراحل في إنتاج ‏قوانين وحقوق، بينما استُخدم في مراحل أخرى ذريعة لتقييد الحقوق وتبرير ‏بعض الانتهاكات، مشيراً إلى أن التشريعات السورية ساوت الفلسطينيين ‏بالسوريين في كثير من الحقوق والواجبات باستثناء الحقوق السياسية ‏والعامة.‏

من جانبه أوضح الباحث طارق حمود، أن الورشة تأتي في مرحلة مهمة ‏تتزامن مع بناء الدولة السورية الجديدة، مؤكداً أن العلاقة الفلسطينية السورية ‏تمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى البناء والحفاظ عليها، في ظل استمرار ‏التزام السوريين بالقضية الفلسطينية منذ عام 1948.‏

وأشار حمود إلى أن مداخلته تناولت المرحلة السابقة لعام 1948، إضافة ‏إلى سياسات النظام البائد تجاه القضية الفلسطينية وعلاقته بالفصائل ‏والمؤسسات الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني داخل سوريا.‏

فيما بينت الدكتورة هناء برقاوي أنها عرضت خلال الجلسة الثالثة نتائج ‏أولية لدراسة بعنوان “فلسطين في المناهج الدراسية السورية: دراسة في ‏الاختلاف بين الخطاب التربوي والواقع السياسي”، تناولت حضور القضية ‏الفلسطينية في المناهج الدراسية السورية قبل عام 2011.‏

الوجود الفلسطيني في سوريا

من جانبه بين الكاتب السياسي الفلسطيني ماجد كيالي أن محاضرته حملت ‏عنوان “التغيير السياسي السوري وأثره على فلسطينيي سوريا وحركتهم ‏الوطنية”، وتناولت انعكاسات التحولات السياسية في سوريا على الفلسطينيين ‏والقضية الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية.‏

وأشار كيالي إلى أن النظام البائد تعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها ورقة ‏سياسية استخدمها في علاقاته الإقليمية وفي تعزيز شرعيته، كما فرض قيوداً ‏على العمل الفلسطيني، لافتاً إلى وجود ثلاثة خيارات لمستقبل الوضع ‏القانوني للفلسطينيين في سوريا.‏

وتستمر الورشة على مدى يومين، حيث يبحث اليوم الثاني أبعاد ومستقبل ‏القضية الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين في المرحلة الحالية، إضافة إلى مراجعة ‏الإطار القانوني للوجود الفلسطيني، وآليات إعادة إعمار المناطق المتضررة ‏ذات الكثافة الفلسطينية.‏