بدء أعمال التقييم الفني لأوتستراد دمشق حلب لتحديد احتياجات ‏الصيانة وإعادة تأهيله

دمشق-سانا
باشرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أعمال التقييم الفني الشامل لأوتستراد دمشق– حلب، بالتعاون مع شركة لوبار السورية للهندسة وشركتي الجابر للهندسة وفرونتير جروب إنترناشيونال القطريتين، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول الواقع الفني للطريق، وتحديد احتياجاته من الصيانة، وإعادة التأهيل وفق أحدث المعايير الهندسية.
منحة لدعم أعمال التقييم الفني لأوتستراد دمشق–حلب
وبين مدير فرع دمشق في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بسام دكاك في تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المركزية وتحديد أولويات الصيانة والتأهيل، استناداً إلى بيانات فنية موثوقة، مشيراً إلى تسلّم جهازين من شركات (لوبار- الجابر- فرونتير جروب إنترناشيونال) للمساعدة في تنفيذ أعمال التقييم الفني للأوتستراد.
وأوضح دكاك أن الجهاز الأول مخصص لقياس معامل الاستوائية (IRI) أو مؤشر الوعورة الدولي للطريق، ويعتمد على تقنية الليزر لإجراء مسح دقيق لسطح الرصف أثناء حركة المركبة بسرعات تتراوح بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، حيث يسجل القراءات بشكل متواصل كل 25 ميليمتراً تقريباً، ما يتيح إعداد تقييم شامل لحالة الطريق ومستوى الراحة والأمان المروري، فيما يُستخدم الجهاز الثاني لتقييم قدرة تحمل طبقات الرصف والأساسات ومدى استجابتها للأحمال المرورية المختلفة، من خلال إجراء قياسات دورية عند نقاط تفصل بينها مسافات تقارب 400 متر، الأمر الذي يتطلب فترة عمل قد تمتد إلى أسبوع لاستكمال الاختبارات على كامل الطريق.
وذكر دكاك أن أعمال المسح ستشمل كامل أوتستراد دمشق –حلب، من منطقة البانوراما في دمشق حتى مدخل مدينة حلب، بطول يقارب 370 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، مع مسح كل اتجاه بشكل مستقل لضمان دقة النتائج .
تقنيات ليزرية حديثة لقياس جودة واستوائية الطريق
من جانبه، أكد مدير المشاريع في شركة لوبار المهندس عبد الكريم قيسون، أن المشروع يهدف إلى تنفيذ تقييم فني متكامل للطريق يشمل قياس مستوى الراحة المرورية، ودراسة قدرة تحمل طبقات الرصف، وتحديد مواقع العيوب والأضرار بدقة عالية، بما يضمن إعداد دراسة فنية موثوقة لإعادة التأهيل أو تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وفق المعايير الهندسية الحديثة، مشيراً إلى أن الأعمال تعتمد على أجهزة وتقنيات متطورة تستخدم أنظمة المسح الليزري، ما يتيح إنجاز الدراسات الفنية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالأساليب التقليدية.
آلية التقييم
بدوره، أكد المهندس فراس العرقسوسي، المسؤول عن أعمال التقييم في الشركات المذكورة، أن أعمال التقييم تُنفذ دون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو التأثير في حركة المرور، مع مشاركة فريق من الخبراء والمهندسين المختصين لضمان دقة النتائج وموثوقيتها، لافتاً إلى أن هذا الفحص يعتبر المرحلة الأولى ضمن سلسلة من الدراسات الفنية الهادفة إلى تقييم الطريق بشكل متكامل، تمهيداً لإعداد خطة شاملة لإعادة التأهيل.
وتُعد شركة لوبار من أبرز شركات المقاولات العامة العاملة في سوريا، ومن أحدث مشاريعها تنفيذ جسر الرستن الكبير الذي افتُتح مؤخراً، فيما تمتلك شركة الجابر للهندسة القطرية خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية منذ تأسيسها عام 1995، أما شركة فرونتير جروب، ومقرها الدوحة، فتقدم خدمات الفحص والتصديق الهندسي والخدمات اللوجستية، وتمتلك خبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً في تقييم ودراسة شبكات الطرق في قطر ودول الخليج.