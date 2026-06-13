بدء أعمال التقييم الفني لأوتستراد دمشق حلب لتحديد احتياجات ‏الصيانة وإعادة تأهيله

دمشق-سانا‏

باشرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أعمال التقييم الفني الشامل لأوتستراد ‏دمشق– حلب، بالتعاون مع شركة لوبار السورية للهندسة ‏وشركتي الجابر للهندسة وفرونتير جروب إنترناشيونال ‏القطريتين، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول الواقع الفني ‏للطريق، وتحديد احتياجاته من الصيانة، وإعادة التأهيل وفق ‏أحدث المعايير الهندسية‎.‎ ‎

منحة لدعم أعمال التقييم الفني لأوتستراد دمشق–حلب‎

وبين مدير فرع دمشق في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ‏بسام دكاك في تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي ضمن خطة ‏المؤسسة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المركزية وتحديد ‏أولويات الصيانة والتأهيل، استناداً إلى بيانات فنية موثوقة، ‏مشيراً إلى تسلّم جهازين من شركات (لوبار- الجابر- فرونتير ‏جروب إنترناشيونال) للمساعدة في تنفيذ أعمال التقييم الفني ‏للأوتستراد‎.‎

‎وأوضح دكاك أن الجهاز الأول مخصص لقياس معامل ‏الاستوائية‎ (IRI) ‎أو مؤشر الوعورة الدولي للطريق، ويعتمد على ‏تقنية الليزر لإجراء مسح دقيق لسطح الرصف أثناء حركة ‏المركبة بسرعات تتراوح بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، ‏حيث يسجل القراءات بشكل متواصل كل 25 ميليمتراً تقريباً، ما ‏يتيح إعداد تقييم شامل لحالة الطريق ومستوى الراحة والأمان ‏المروري، فيما يُستخدم الجهاز الثاني لتقييم قدرة تحمل طبقات ‏الرصف والأساسات ومدى استجابتها للأحمال المرورية ‏المختلفة، من خلال إجراء قياسات دورية عند نقاط تفصل بينها ‏مسافات تقارب 400 متر، الأمر الذي يتطلب فترة عمل قد تمتد ‏إلى أسبوع لاستكمال الاختبارات على كامل الطريق‎.‎

وذكر دكاك أن أعمال المسح ستشمل كامل أوتستراد دمشق –‏حلب، من منطقة البانوراما في دمشق حتى مدخل مدينة حلب، ‏بطول يقارب 370 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، مع مسح كل اتجاه ‏بشكل مستقل لضمان دقة النتائج‎ .‎

تقنيات ليزرية حديثة لقياس جودة واستوائية الطريق‎

من جانبه، أكد مدير المشاريع في شركة لوبار المهندس عبد ‏الكريم قيسون، أن المشروع يهدف إلى تنفيذ تقييم فني متكامل ‏للطريق يشمل قياس مستوى الراحة المرورية، ودراسة قدرة ‏تحمل طبقات الرصف، وتحديد مواقع العيوب والأضرار بدقة ‏عالية، بما يضمن إعداد دراسة فنية موثوقة لإعادة التأهيل أو ‏تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وفق المعايير الهندسية الحديثة، ‏مشيراً إلى أن الأعمال تعتمد على أجهزة وتقنيات متطورة ‏تستخدم أنظمة المسح الليزري، ما يتيح إنجاز الدراسات الفنية ‏خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالأساليب التقليدية‎.‎

آلية التقييم‎

بدوره، أكد المهندس فراس العرقسوسي، المسؤول عن أعمال ‏التقييم في الشركات المذكورة، أن أعمال التقييم تُنفذ دون الحاجة ‏إلى إغلاق الطريق أو التأثير في حركة المرور، مع مشاركة ‏فريق من الخبراء والمهندسين المختصين لضمان دقة النتائج ‏وموثوقيتها، لافتاً إلى أن هذا الفحص يعتبر المرحلة الأولى ‏ضمن سلسلة من الدراسات الفنية الهادفة إلى تقييم الطريق بشكل ‏متكامل، تمهيداً لإعداد خطة شاملة لإعادة التأهيل‎.‎



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وتُعد شركة لوبار من أبرز شركات المقاولات العامة العاملة في ‏سوريا، ومن أحدث مشاريعها تنفيذ جسر الرستن الكبير الذي ‏افتُتح مؤخراً، فيما تمتلك شركة الجابر للهندسة القطرية خبرة ‏واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية منذ ‏تأسيسها عام 1995، أما شركة فرونتير جروب، ومقرها ‏الدوحة، فتقدم خدمات الفحص والتصديق الهندسي والخدمات ‏اللوجستية، وتمتلك خبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً في تقييم ‏ودراسة شبكات الطرق في قطر ودول الخليج‎.‎