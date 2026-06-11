وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة

IMG 6686 وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة

إدلب-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور خلال لقائه عدداً من الإعلاميين في محافظة إدلب واقع العمل الإعلامي وأبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين في المحافظة، والمقترحات اللازمة لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة قضايا المجتمع.

وكان وزير الإعلام بحث في وقت سابق اليوم مع محافظ إدلب آليات تعزيز العمل الإعلامي، والارتقاء بمستوى التغطية الصحفية والإعلامية لمختلف الفعاليات والأنشطة في المحافظة.

كما التقى أمس الأربعاء عدداً من الإعلاميين والإعلاميات في محافظة حلب، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع العاملين في القطاع الإعلامي والاطلاع على واقع العمل الإعلامي في المحافظة.

IMG 6705 scaled وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة
IMG 6706 scaled وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة
IMG 6701 scaled وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة
IMG 6712 scaled وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة
شرطة حماة تطلق حملة لإزالة زجاج السيارات المعتم (الفيميه) تعزيزاً للسلامة العامة
النقل السورية تطلق استبياناً إلكترونياً لتحديث قطاع النقل الطرقي للبضائع
نقابة المحامين المركزية: الشطب النهائي للمحامين المتورطين بالرشوة تحت أي مسمى
وزير الاتصالات يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي تعزيز التعاون لتطوير قطاع الاتصالات
وقفة احتجاجية لمعلمي مجمعات الشمال التربوية في حلب للمطالبة بحقوقهم الوظيفية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك