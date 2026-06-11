وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي إدلب واقع العمل الإعلامي في المحافظة

إدلب-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور خلال لقائه عدداً من الإعلاميين في محافظة إدلب واقع العمل الإعلامي وأبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين في المحافظة، والمقترحات اللازمة لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة قضايا المجتمع.

وكان وزير الإعلام بحث في وقت سابق اليوم مع محافظ إدلب آليات تعزيز العمل الإعلامي، والارتقاء بمستوى التغطية الصحفية والإعلامية لمختلف الفعاليات والأنشطة في المحافظة.

كما التقى أمس الأربعاء عدداً من الإعلاميين والإعلاميات في محافظة حلب، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع العاملين في القطاع الإعلامي والاطلاع على واقع العمل الإعلامي في المحافظة.