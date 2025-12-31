المركز الوطني للزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية

1767112226941 المركز الوطني للزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية

دمشق-سانا

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل، عند الساعة 18:06 من مساء اليوم، هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 6.6 كيلومترات، في البحر الأبيض المتوسط غرب مدينة اللاذقية بنحو 28 كيلومتراً.

وأوضح مدير المركز جمال زكور، في تصريح لمراسلة سانا، أن الهزة لم تسفر عن أي إصابات، مبيناً أن مثل هذه الهزات تُسجّل بشكل دوري في المنطقة البحرية المتوسطية، وتتم متابعتها من خلال محطات الرصد في المركز.

وأكد زكور استمرار عمل فرق الرصد على مدار الساعة لمتابعة النشاط الزلزالي وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة أولاً.

ويقع حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن نطاق نشاط زلزالي معروف، نتيجة تقاطعه مع عدة فوالق نشطة، ما يؤدي إلى تسجيل هزات أرضية متفاوتة الشدة بين الحين والآخر، وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية على تعزيز منظومة الرصد الزلزالي والإنذار المبكر، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية، بما يضمن سلامة المواطنين والاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل.

لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تحدد أوراق الترشح والجدول الزمني لعمل اللجان الفرعية
نقابة المهندسين تصدر الكود العربي السوري حول الصحة والسلامة المهنية
تربية درعا تحدث مراكز امتحانية جديدة لشهادات التعليم الأساسي والثانوي والمهني
وزارة الداخلية: توقيف شبكة فساد مالي داخل مشفى البيروني
مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تعلن إيصال التيار الكهربائي إلى محطة مياه السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك