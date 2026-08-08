الدفاع المدني يواصل البحث عن طفل فُقد قرب مجرى نهر العاصي بحماة

حماة-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات ‏البحث عن طفل فُقد بالقرب من مجرى نهر العاصي بمدينة حماة، وسط ‏احتمالية تعرضه للغرق.

وأوضح مسؤول التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة عبد الله ‏الحماد لـ سانا أن المديرية تلقت اليوم بلاغاً عن فقدان الاتصال بالطفل، ‏وكانت آخر مشاهدة له بالقرب من مجرى نهر العاصي حيث غادر منزله ‏أمس عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيراً إلى أن ذويه أبلغوا عن ‏احتمالية غرقه ضمن مجرى نهر العاصي.‏

وبيّن الحماد أن فرق الدفاع المدني توجهت فور تلقي البلاغ إلى الموقع الذي ‏حدده ذوو الطفل، وبدأت عمليات البحث والمسح المائي، ولا تزال مستمرة ‏حتى الآن، دون العثور على أي دلالة تشير إلى وجود الطفل ضمن المنطقة ‏المحددة مع استمرارية عمليات بحث الفرق حتى الآن. ‏

وكانت فرق الإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة ‏انتشلت في التاسع من شهر تموز الماضي جثة شاب غرق في نهر بقرية ‏الحاكورة بمنطقة الغاب في ريف ‌‏المحافظة.‏