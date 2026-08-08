الدفاع المدني يواصل البحث عن طفل فُقد قرب مجرى نهر العاصي بحماة

حماة-سانا
تواصل فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات البحث عن طفل فُقد بالقرب من مجرى نهر العاصي بمدينة حماة، وسط احتمالية تعرضه للغرق.
وأوضح مسؤول التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة عبد الله الحماد لـ سانا أن المديرية تلقت اليوم بلاغاً عن فقدان الاتصال بالطفل، وكانت آخر مشاهدة له بالقرب من مجرى نهر العاصي حيث غادر منزله أمس عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيراً إلى أن ذويه أبلغوا عن احتمالية غرقه ضمن مجرى نهر العاصي.
وبيّن الحماد أن فرق الدفاع المدني توجهت فور تلقي البلاغ إلى الموقع الذي حدده ذوو الطفل، وبدأت عمليات البحث والمسح المائي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، دون العثور على أي دلالة تشير إلى وجود الطفل ضمن المنطقة المحددة مع استمرارية عمليات بحث الفرق حتى الآن.
وكانت فرق الإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة انتشلت في التاسع من شهر تموز الماضي جثة شاب غرق في نهر بقرية الحاكورة بمنطقة الغاب في ريف المحافظة.