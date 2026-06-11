الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء صيفية حارة نسبياً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي/3-1/ في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية، وحول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون صيفياً حاراً نسبياً إلى حار وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|17/36
|ريف دمشق-القلمون
|12/26
|القنيطرة
|16/29
|درعا
|15/29
|السويداء
|18/28
|حمص
|18/29
|حماة
|19/34
|اللاذقية
|19/27
|طرطوس
|20/28
|حلب
|18/34
|إدلب
|20/30
|دير الزور
|26/40
|الرقة
|24/36
|الحسكة
|26/40