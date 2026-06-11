الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء صيفية حارة نسبياً في معظم المناطق السورية

IMG 2634 Copy 1 الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء صيفية حارة نسبياً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي/3-1/ في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية، وحول معدلاتها أو أعلى ‏بقليل في باقي المناطق.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون صيفياً حاراً ‏نسبياً إلى حار وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من ‏المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا و‏خاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع ‏الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق17/36‏
ريف دمشق-القلمون12/26‏
القنيطرة16/29‏
درعا15/29‏
السويداء18/28‏
حمص18/29‏
حماة19/34‏
اللاذقية19/27‏
طرطوس20/28‏
حلب18/34‏
إدلب20/30‏
دير الزور26/40‏
الرقة24/36‏
الحسكة26/40‏
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