فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت

حمص-سانا

نظم أهالي حي البياضة في مدينة حمص فعالية شعبية في ساحة الساروت، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد عبد الباسط الساروت، الذي جسد رمز البطولة والتضحية في مسيرته الرياضية والوطنية.

وأكد ممدوح الساروت ابن أخ الشهيد، أن ساحة الساروت تحيي اليوم ذكرى استشهاد عبد الباسط وكل شهداء الثورة السورية، لافتاً إلى أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب السوريين.

من جهته، أكد محمود شوفان أحد المشاركين أن إحياء ذكرى عبد الباسط الساروت في حي البياضة يحمل دلالات خاصة لأبناء الحي الذين عايشوا مسيرته عن قرب، مشيراً إلى أن ذكراه لا تزال حاضرة في وجدان السوريين، وأن هذه الفعالية تأتي لتخليد سيرته وتضحياته.

بدوره أشار حسام حمادة أحد المشاركين في الفعالية إلى أن حي البياضة الذي انطلقت منه المظاهرات، يحيي اليوم الذكرى السابعة لاستشهاد الساروت، أحد رموز الثورة، لتذكير الناس بالعهد الذي قطعه الثوار حتى تحقيق حق كل شهيد.

ويعتبر عبد الباسط الساروت من أبرز رموز الثورة السورية، المعروف بصوته الملهم في المظاهرات ودوره في التعبير عن مطالب الشعب السوري.