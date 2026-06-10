فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت

IMG 9891 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت

حمص-سانا

نظم أهالي حي البياضة في مدينة حمص فعالية شعبية في ساحة الساروت، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد عبد الباسط الساروت، الذي جسد رمز البطولة والتضحية في مسيرته الرياضية والوطنية.

IMG 0005 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت

وأكد ممدوح الساروت ابن أخ الشهيد، أن ساحة الساروت تحيي اليوم ذكرى استشهاد عبد الباسط وكل شهداء الثورة السورية، لافتاً إلى أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب السوريين.

من جهته، أكد محمود شوفان أحد المشاركين أن إحياء ذكرى عبد الباسط الساروت في حي البياضة يحمل دلالات خاصة لأبناء الحي الذين عايشوا مسيرته عن قرب، مشيراً إلى أن ذكراه لا تزال حاضرة في وجدان السوريين، وأن هذه الفعالية تأتي لتخليد سيرته وتضحياته.

IMG 9951 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت

بدوره أشار حسام حمادة أحد المشاركين في الفعالية إلى أن حي البياضة الذي انطلقت منه المظاهرات، يحيي اليوم الذكرى السابعة لاستشهاد الساروت، أحد رموز الثورة، لتذكير الناس بالعهد الذي قطعه الثوار حتى تحقيق حق كل شهيد.

ويعتبر عبد الباسط الساروت من أبرز رموز الثورة السورية، المعروف بصوته الملهم في المظاهرات ودوره في التعبير عن مطالب الشعب السوري.

IMG 9986 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9987 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9988 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9992 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9957 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9976 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9978 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
IMG 9980 فعالية شعبية في حي البياضة بحمص لإحياء ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت
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