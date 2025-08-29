قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بأعداد كبيرة من الآليات المحمّلة بالجنود غرب قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل بالمنطقة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بعد أن توغلت لمدة ساعة في قرية الصمدانية الشرقية، في حين نصب جيش الاحتلال حاجزاً على طريق أوفانيا – جباتا الخشب في ريف القنيطرة.

وأشار المراسل إلى أن دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات دخلت إلى قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، مبيناً أن محافظة القنيطرة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية طوال ساعات الليل.

واستشهد شاب الثلاثاء الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وقصفها أحد المنازل، كما توغلت قوة للاحتلال باتجاه بلدة سويسة في ريف القنيطرة بأكثر من 30 آلية عسكرية، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت شاباً لساعات ثم أطلقت سراحه.

