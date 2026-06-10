ورشة متخصصة لتأهيل الكوادر الصحية العاملة بمراكز السكري في اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية صحة اللاذقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل 50 من الكوادر الصحية العاملة في مراكز السكري بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، لتعزيز كفاءتهم في تشخيص المرض ومتابعته وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري.

ويتضمن البرنامج العلمي للورشة التي تستمر أربعة أيام في قاعة المحاضرات بمستشفى التوليد والأطفال باللاذقية محاضرات متخصصة حول الإنسولينات، وخافضات السكر الفموية والسكري عند الأطفال، والقدم السكرية والاختلاطات المرتبطة بالمرض، يقدمها اختصاصيون في هذا المجال، بهدف تطوير المهارات العلمية والعملية للكوادر الصحية وتمكينها من التعامل مع مختلف الحالات وفق أفضل الممارسات الطبية.

وأوضحت الدكتورة رحاب حيدر، رئيسة شعبة الأمراض السارية والمزمنة بالمديرية، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن الورشة تركز على تحديث معارف العاملين في برنامج السكري وتزويدهم بأحدث المستجدات العلمية في التشخيص والعلاج والمتابعة، بما يسهم في تطوير الخطط العلاجية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكري.

وأضافت: إن أثر هذه المبادرة لا يقتصر على تطوير أداء العاملين في المراكز الصحية، بل يمتد إلى تعزيز التثقيف الصحي للمرضى ومرافقيهم، ودعم الكشف المبكر عن الحالات، وتحسين آليات المتابعة المستمرة، بما يسهم في الحد من مضاعفات المرض وتحسين نوعية الرعاية المقدمة للمصابين بالسكري.

ولفتت حيدر إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه برامج رعاية مرضى السكري انتشار بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع حول المرض وطرق التعامل معه، إلى جانب النقص الحاصل في بعض أنواع الإنسولين وخافضات السكر الفموية، ما يبرز أهمية تزويد الكوادر الصحية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم الإرشاد الصحيح والتعامل الفاعل مع مختلف الحالات.

وفيما يتعلق بالأطفال المصابين بالسكري، شددت حيدر على أهمية الشراكة بين الأسرة والطبيب لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية، نظراً لخصوصية هذه الفئة العمرية وحاجتها إلى متابعة دقيقة وتوعية مستمرة.

وتأتي هذه الورشة في إطار خطط تأهيل الكوادر الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير برامج رعاية مرضى السكري، من خلال تحديث المعارف والمهارات بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.