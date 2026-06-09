بدء أعمال صيانة الطريق السياحي مزيريب مساكن جلين بريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا‌‎

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا اليوم الثلاثاء، أعمال ‏صيانة وإعادة تأهيل للطريق السياحي الممتد من المزيريب حتى ‏مساكن جلين بريف المحافظة الغربي، وذلك ضمن إطار تحسين البنية ‏التحتية وتعزيز السلامة المرورية‎.‎

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها ردم الحفر وإزالة المطبات ومعالجة ‏الهبوطات والتشققات وترميم بعض المقاطع المتضررة، وكل ما من ‏شأنه تحسين الحركة المرورية والتقليل من الحوادث‎.‎

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس دائرة تنفيذ الطرق في المديرية ‏المهندس شافي العبد الله، أن الطريق الذي يصل طوله نحو خمسة ‏كيلومترات يندرج ضمن الخطة الإسعافية للوحدات الإدارية، مبيناً أن ‏التركيز على الطريق باعتباره حيوياً وسياحياً ويشهد كثافة وحركة ‏مرورية نشطة، ولا سيما خلال الموسم السياحي‎.‎

ونفذت مديرية الخدمات الفنية بدرعا مؤخراً أعمال صيانة وتأهيل ‏الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية، ضمن خطة لتحسين ‏واقع الطرقات وتعزيز السلامة المرورية بالمحافظة‎.‎

ويعد الطريق الواصل بين المزيريب ومساكن جلين في ريف درعا ‏الغربي طريقاً حيوياً يشهد حركة مرورية مستمرة كما يُعد جزءاً من ‏شبكة الطرق التي تربط مناطق حوض اليرموك السياحية والقرى ‏المجاورة ببعضها‎.‎