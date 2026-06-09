بدء أعمال صيانة الطريق السياحي مزيريب مساكن جلين بريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا
بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للطريق السياحي الممتد من المزيريب حتى مساكن جلين بريف المحافظة الغربي، وذلك ضمن إطار تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.
وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها ردم الحفر وإزالة المطبات ومعالجة الهبوطات والتشققات وترميم بعض المقاطع المتضررة، وكل ما من شأنه تحسين الحركة المرورية والتقليل من الحوادث.
وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس دائرة تنفيذ الطرق في المديرية المهندس شافي العبد الله، أن الطريق الذي يصل طوله نحو خمسة كيلومترات يندرج ضمن الخطة الإسعافية للوحدات الإدارية، مبيناً أن التركيز على الطريق باعتباره حيوياً وسياحياً ويشهد كثافة وحركة مرورية نشطة، ولا سيما خلال الموسم السياحي.
ونفذت مديرية الخدمات الفنية بدرعا مؤخراً أعمال صيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية، ضمن خطة لتحسين واقع الطرقات وتعزيز السلامة المرورية بالمحافظة.
ويعد الطريق الواصل بين المزيريب ومساكن جلين في ريف درعا الغربي طريقاً حيوياً يشهد حركة مرورية مستمرة كما يُعد جزءاً من شبكة الطرق التي تربط مناطق حوض اليرموك السياحية والقرى المجاورة ببعضها.