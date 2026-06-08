حجز حفارتي مياه مخالفتين وردم بئر غير مشروعة في درعا

درعا-سانا



حجزت الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة درعا، اليوم الإثنين، حفارتي مياه مخالفتين، وردمت بئراً قيد الإنجاز بصورة غير مشروعة، ضمن إجراءاتها الرامية إلى حماية المخزون المائي الجوفي، ومنع أعمال الحفر المخالفة.



وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبد الله في تصريح لـ سانا، أن المديرية ضبطت حفارتين مخالفتين وصادرتهما في ناحية داعل ومحيط مدينة الحراك، ونفذت أعمال ردم لبئر قيد الحفر في مدينة الحراك أُنشئت بصورة غير قانونية، مشيراً إلى إجراء تحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الكشف عن أصحاب الحفارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأصول.



وارتفع عدد الحفارات المخالفة والمُصادَرة في درعا إلى 63 حفارة، في مؤشر على استمرار الجهود الرقابية الرامية إلى الحد من الحفر غير المشروع، وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.



وأعلنت مديرية الموارد المائية في الثاني من حزيران الجاري مصادرة حفارة مخالفة وردم بئر مخالفة على طريق إزرع – الحراك، ومصادرة حفارتين في غباغب والحراك، وذلك ضمن الأطر القانونية والإجراءات الرسمية المعتمدة.