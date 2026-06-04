وزير الطوارئ: سلامة الطلاب وتهيئة بيئة امتحانية آمنة في مقدمة أولوياتنا

دفاع مدني.jpg5 Copy وزير الطوارئ: سلامة الطلاب وتهيئة بيئة امتحانية آمنة في مقدمة أولوياتنا

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن سلامة الطلاب وتهيئة بيئة امتحانية آمنة ومناسبة، تأتي في مقدمة الأولويات مع انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية.
 
وأوضح الصالح عبر منصة (X) اليوم الخميس، أن العمل في هذا الإطار يجري وفق خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة، وبمشاركة فرق الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تم توزيع الفرق الميدانية ونشرها في مختلف المراكز الامتحانية على امتداد الجغرافيا السورية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يكفل سلامة الطلاب والكوادر التعليمية طوال فترة الامتحانات.
 
وانطلقت صباح اليوم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في مختلف المحافظات السورية، في حين تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت المقبل.

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