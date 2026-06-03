اجتماع تنسيقي في الرقة لتعزيز الاستجابة الإنسانية للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب الفرات

الرقة-سانا

عقدت إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اجتماعاً تنسيقياً في محافظة الرقة أمس الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز وتنسيق الاستجابة الإنسانية الطارئة للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات.

وأوضحت أخصائية الإغاثة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة خديجة محمد لمراسل سانا، أن الاجتماع يأتي في إطار توحيد الجهود الإنسانية وتحديد الأولويات والاحتياجات الميدانية في المناطق المتضررة، بما يضمن استجابة فعالة ومنسقة تسهم في إيصال المساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية إلى السكان المتأثرين.

وأضافت خديجة محمد في هذا المجال: إن المديرية تواصل عملها بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المعنية من خلال آليات تنسيق واجتماعات دورية، ضمن خطة استجابة ترتكز على مبادئ العمل الإنساني، وتهدف إلى تعزيز سرعة التدخل وضمان حماية المجتمعات المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع منسوب نهر الفرات على الأهالي في المناطق المتضررة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استجابة أكثر فاعلية وشمولاً.