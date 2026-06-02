وفاة شابين وطفلة وإنقاذ أخرى في 3 حالات غرق منفصلة في نهر الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا

توفي شابان وطفلة في 3 حالات غرق منفصلة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور اليوم الثلاثاء، بينما تم إنقاذ طفلة أخرى.

وذكر مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تلقت بلاغاً بوجود حالتي غرق في قرية سويدان جزيرة، مبيناً أن الحالتين تعودان لفتاتين، حيث تمكن الأهالي من انتشال جثة إحداهما البالغة من العمر 15 عاماً، في حين جرى إنقاذ الأخرى.

وأشار الحمد إلى أنه تم أيضاً الإبلاغ عن حالة غرق في قرية البو بدران بريف البوكمال، حيث تمكنت الفرق المختصة من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً.

وبين الحمد أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة شاب غرق في نهر الفرات قرب بلدة العشارة بريف دير الزور الشرقي، بعد عمليات بحث استمرت عدة ساعات.

ودعا الحمد الأهالي إلى ضرورة الانتباه إلى أطفالهم، ومنعهم من السباحة تحت أي ظرف حفاظاً على الأرواح والحد من المخاطر، محذراً الشباب من مخاطر السباحة، ولا سيما في ريف دير الزور الشرقي الذي يشهد حالياً ارتفاعاً في منسوب مياه نهر الفرات.

وكان الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جدد تحذير الأهالي القاطنين على ضفاف نهر الفرات وفي حرمه بمحافظتي الرقة ودير الزور، بضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها مع ارتفاع منسوبه.