وزارة الأشغال العامة والإسكان: إنهاء أعمال المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في دير الزور

دير الزور-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنهاء المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة في دير الزور، في إطار مساعيها لتخفيف الأضرار التي شهدتها المحافظة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين ضفتي النهر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على قناتها على التلغرام أن الفرق الفنية والآليات التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنهت أعمال المرحلة الأولى من تدعيم جسر العشارة، الذي يُعد شرياناً حيوياً واستراتيجياً يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية على ضفتي نهر الفرات، ما أسهم في تأمين الطريق أمام الحركة المرورية بشكل آمن.

وأضافت الوزارة: إن أعمال التدعيم مستمرة بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار الكامل للجسر وضمان استمرارية عمله.

ويشكل استمرار حماية الجسر وتدعيمه أهمية كبيرة في منع عزل البلدات والتجمعات السكانية الواقعة على جانبي النهر، والحفاظ على انسيابية حركة المواطنين وتدفق المواد الأساسية والخدمات إلى مختلف المناطق.

كما ذكرت الوزارة، أنها تستعد عبر المؤسسة السورية للبناء والتشييد وبالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لإطلاق أعمال التجهيز والتحضير لإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل، وفق رؤية هندسية وفنية متكاملة تعتمد أعلى معايير السلامة والجودة.

وتهدف هذه الأعمال إلى تنفيذ معالجات مستدامة تضمن استمرارية الربط بين ضفتي نهر الفرات، وتعزز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويسهم في دعم جهود التنمية وتحسين واقع البنية التحتية في محافظة دير الزور.