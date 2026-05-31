بدء تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لمكافحة الحرائق الزراعية في الغاب بحماة

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لحماية ومكافحة حرائق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم صيف 2026، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية، والحد من مخاطر الحرائق المحتملة التي قد تهدد القطاع الزراعي.



وتضمنت الخطة توزيع 13 آلية إطفاء وصهريجاً ميدانياً، للهيئة في مختلف مواقع منطقة الغاب وفق دراسة ميدانية ومعايير فنية دقيقة، شملت بشكل أساسي تقييم درجة الخطورة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم أن الخطة تأتي بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة، وكل الجهات والمؤسسات المعنية في محافظة حماة، بهدف تعزيز الجهود ورفع مستوى الاستعداد والاستجابة السريعة لأي طارئ، مشيراً إلى أن الخطة اعتمدت عدداً من المعايير، منها حساسية الحقول الزراعية، وطبيعة الامتداد الجغرافي للمناطق المستهدفة، بما يضمن سرعة التدخل الفوري والفعال عند الحاجة.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة نظمت بالتعاون مع إدارة منطقة الغاب الأسبوع الماضي ندوة حول الحرائق الموسمية ومخاطرها، ودور الاستعداد المجتمعي في الحد من آثارها، بمشاركة مزارعين وممثلين عن المجتمع المحلي والمؤسسات العامة.