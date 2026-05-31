بدء تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لمكافحة الحرائق الزراعية في الغاب بحماة

٢٠٢٦٠٥٣٠ ١٢٣٦٥٦ بدء تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لمكافحة الحرائق الزراعية في الغاب بحماة

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لحماية ومكافحة حرائق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم صيف 2026، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية، والحد من مخاطر الحرائق المحتملة التي قد تهدد القطاع الزراعي.

وتضمنت الخطة توزيع 13 آلية إطفاء وصهريجاً ميدانياً، للهيئة في مختلف مواقع منطقة الغاب وفق دراسة ميدانية ومعايير فنية دقيقة، شملت بشكل أساسي تقييم درجة الخطورة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم أن الخطة تأتي بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة، وكل الجهات والمؤسسات المعنية في محافظة حماة، بهدف تعزيز الجهود ورفع مستوى الاستعداد والاستجابة السريعة لأي طارئ، مشيراً إلى أن الخطة اعتمدت عدداً من المعايير، منها حساسية الحقول الزراعية، وطبيعة الامتداد الجغرافي للمناطق المستهدفة، بما يضمن سرعة التدخل الفوري والفعال عند الحاجة.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة نظمت بالتعاون مع إدارة منطقة الغاب الأسبوع الماضي ندوة حول الحرائق الموسمية ومخاطرها، ودور الاستعداد المجتمعي في الحد من آثارها، بمشاركة مزارعين وممثلين عن المجتمع المحلي والمؤسسات العامة.

dji fly ٢٠٢٥٠٥١٠ ٢٢٥٥١٦ 0286 1780152870425 photo بدء تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لمكافحة الحرائق الزراعية في الغاب بحماة
default
dji fly ٢٠٢٥٠٥١١ ٢٢٣٧٢٢ 0315 1780222566908 photo بدء تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لمكافحة الحرائق الزراعية في الغاب بحماة
default
dji fly ٢٠٢٥٠٥١١ ٢٢٤٠٠٢ 0329 1780222560573 photo بدء تنفيذ الخطة الاستباقية المتكاملة لمكافحة الحرائق الزراعية في الغاب بحماة
default
بحث احتياجات المراكز الصحية وسبل توفيرها في سلمية بريف حماة
الحرارة إلى ارتفاع والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في معظم المناطق السورية
“بيت من وطني”.. ندوة تجسد معاني التضحية في المعرض العسكري للثورة السورية
المهندس عبد الحنان يطلع على واقع العمل في شركتي سيرونيكس والخماسية
الاتحاد العام لنقابات العمال يوقع اتفاق تعاون مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك