رئيس هيئة العدالة الانتقالية: كشف مصير الضحايا ومساءلة المرتكبين أساس العدالة وسيادة القانون

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن مسَاري كشف مصير الضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم ليسا مطلبين مؤجلين، بل أساس العدالة وسيادة القانون.

وأوضح عبد اللطيف في منشور على منصة “‏X‏” أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي ليسوا أرقاماً في ملف، بل ضحايا ينتظرون الحقيقة والعدالة.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أصدرت أمس السبت، بياناً أكدت فيه أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد ‏الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي، تمثل واحدة من القضايا ‏الإنسانية المؤلمة التي تختصر معاناة آلاف العائلات السورية، مبينة أنها ‏تواصل العمل على دعم مسارات كشف الحقيقة والمساءلة القانونية، بما ‏يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ‏ارتكبت بحق السوريين والسوريات.‏

