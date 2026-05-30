الدفاع المدني: انتشال جثمان شاب فُقد في نهر الفرات بمدينة الرقة

الرقة-سانا

أعلنت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، اليوم السبت، عن انتشال جثمان شاب فُقد قبل 6 أيام أثناء محاولته السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن فرقه نفذت عمليات بحث مكثفة في النهر استمرت ثلاثة أيام متواصلة عقب حادثة الفقدان، رغم الظروف الصعبة الناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه.

وبيّن الدفاع المدني أن الجثمان عُثر عليه في منطقة حويجة السوافي، حيث جرى انتشاله وتسليمه إلى الطبابة الشرعية في المشفى الوطني بمدينة الرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها، ولا سيما مع ارتفاع منسوب النهر، مؤكداً ضرورة مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من ضفاف النهر حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لوقوع حوادث مماثلة.