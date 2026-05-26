إغلاق جسر معدان في الرقة احترازياً بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات

الرقة-سانا

أعلن رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي، تعطيل حركة المرور على جسر معدان الذي يربط منطقة الكرامة في الجزيرة شرقي الفرات بمنطقة معدان في الشامية غربي الفرات في محافظة الرقة، وذلك كإجراء احترازي بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأوضح العلي في تصريح لمراسل سانا في الرقة، أن قرار الإغلاق جاء حفاظاً على سلامة المدنيين، ريثما يتم التأكد من الوضع الفني للجسر، ولا سيما بعد ظهور بعض الحفر والتشققات في الجزء الذي تم ردمه سابقاً، نتيجة ارتفاع المياه وتأثيرها على جسم الجسر والطريق المؤدي إليه.

وأشار العلي إلى أن الجسر يعد من المعابر الحيوية التي يستخدمها الأهالي للتنقل بين ضفتي الفرات في الريف الشرقي للرقة، ما استدعى اتخاذ إجراءات سريعة وتعليق حركة السير بشكل مؤقت إلى حين استكمال أعمال الكشف الفني والمعالجة اللازمة.

ودعا العلي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية وعدم الاقتراب من الجسر أو استخدامه حتى إشعار آخر، مؤكداً أن الورشات المختصة تتابع تقييم الأضرار بشكل مستمر لضمان إعادة افتتاحه بأمان.

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على البنية التحتية والجسور في مناطق الريف الشرقي لمحافظة الرقة، ما دفع الجهات المحلية لاتخاذ تدابير احترازية حفاظاً على سلامة الأهالي.